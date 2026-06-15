Simona Halep rupe tăcerea după retragere: ce urmează în viața fostei campioane

Simona Halep deschide „o altă etapă” în viață după retragere: mesaj emoționant și planuri personale după cariera legendară

Fostul lider mondial WTA Simona Halep a transmis un mesaj amplu după ceremonia oficială de retragere din tenis, desfășurată la Cluj-Napoca, în cadrul Sports Festival. Sportiva vorbește despre încheierea unui capitol definitoriu din viața sa și anunță începutul unei etape mai liniștite, centrate pe viața personală, libertate și echilibru interior.

Un moment simbolic: finalul unei cariere istorice în tenis

Retragerea oficială din tenis a Simonei Halep a avut loc într-un cadru festiv, la Cluj-Napoca, unde mii de fani și numeroase nume importante ale sportului românesc au fost prezente. Evenimentul a marcat finalul uneia dintre cele mai importante cariere din istoria sportului românesc, în care Halep a ajuns lider mondial WTA și a câștigat două titluri de Grand Slam.

Prezența unor legende precum Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi și Ilie Năstase a transformat momentul într-o celebrare a sportului românesc, dar și într-o despărțire emoționantă de performanța de top.

Mesajul Simonei Halep: recunoștință și bilanț emoțional

La câteva zile după eveniment, Simona Halep a transmis un mesaj amplu de mulțumire și reflecție asupra carierei sale. Sportiva a descris retragerea ca pe un moment de închidere a unui capitol definitoriu din viața ei.

„Dragii mei,

Sâmbătă am trăit unul dintre cele mai intense și emoționante momente din viața mea: Evenimentul Oficial de Retragere din Tenis. A fost mai mult decât o ceremonie. A fost închiderea unui capitol care a însemnat toată viața mea de până acum. Un drum început cu un vis și continuat cu mult muncă, sacrificii, lacrimi, speranță și iubire pentru acest sport.

Tenisul m-a format. M-a ridicat, m-a pus la încercare, m-a făcut puternică. Mi-a oferit cele mai frumoase trăiri și cele mai grele lecții, pe care le voi purta cu mine mereu. Pentru tot ce am trăit pe teren si dincolo de el, sunt profund recunoscătoare.

În spatele trofeelor, rezultatelor si momentelor pe care le-am împărțit cu voi, a existat mereu si omul Simona. Un om care a simțit, care a suferit, care s-a bucurat, care a căzut si s-a ridicat de multe ori.”

„O altă etapă” în viață: focus pe liniște și echilibru personal

În continuarea mesajului, Simona Halep vorbește deschis despre dorința de a se desprinde de presiunea competiției și de expunerea publică intensă.

„Astăzi, poate pentru prima dată, simt că vreau pur si simplu să respir. Să trăiesc. Să descopăr cine sunt dincolo de sport, dincolo de competiție, dincolo de tot ceea ce lumea a cunoscut despre mine.”

Sportiva subliniază că ultimii ani au fost marcați de o atenție constantă din partea publicului și a presei, iar acum își dorește mai multă liniște și intimitate.

„Știu ca asta a făcut parte din drumul meu și am acceptat-o, cu tot ce a venit la pachet. Dar odată cu încheierea acestui capitol, simt și nevoia firească de a păși spre ceea ce urmează cu mai mult liniște, cu mai mult intimitate si cu libertatea de a-mi trăi alegerile în felul meu.”

De la performanță la viața personală: o tranziție asumată

Simona Halep descrie această perioadă ca pe o tranziție firească spre o viață mai calmă, în care accentul cade pe oameni apropiați, alegeri personale și echilibru interior.

„De acum, începe pentru mine o altă etapă. Una mai liniștită, mai personală, mai aproape de ceea ce sunt dincolo de performanță.”