CFR Cluj a învins liderul Rapid cu 3-0

CFR a deschis scorul prin Andrei Cordea (48), după o combinaţie cu Louis Munteanu şi Meriton Korenica. Cordea a reuşit dubla (71), după ce portarul Marian Aioani a scăpat mingea şutată de Korenica. Kosovarul Korenica a închis tabela (77), la centrarea lui Munteanu.



Clujenii au avut ocazii în prima repriză prin Munteanu (5), al cărui şut a fost respins de Aioani. Portarul s-a remarcat apoi la mingea deviată de Lars Kramer (8) la centrarea lui Tidiane Keita. Korenica (12) a şutat, dar Aioani a reţinut.



Rapid a avut o singură ocazie în prima parte, în min. 34, când Claudiu Petrila a trimis pe lângă portarul Otto Hindrich, dar Sheriff Sinyan a respins de pe linia porţii.



În partea secundă, Tobias Christensen (52) a şutat peste poartă de la 16 metri, dar CFR şi-a creat mai multe oportunităţi. Munteanu a şutat pe centrul porţii (57), iar apoi Aioani a respins şutul său (63).



Rapid venea după cinci victorii şi un egal.



CFR a reuşit în premieră în acest sezon două victorii consecutive.



FC CFR 1907 Cluj - FC Rapid Bucureşti 3-0 (0-0), Stadion ''Dr. Constantin Rădulescu'' - Cluj-Napoca

Au marcat: Andrei Cordea (48, 71), Meriton Korenica (77).

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila)

Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava)

Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Ioan Mironaş (Piatra Neamţ) - LPF

AGERPRES