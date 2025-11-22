x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal intern FCSB, ţinută în şah de Petrolul Ploieşti (1-1), în Superligă

FCSB, ţinută în şah de Petrolul Ploieşti (1-1), în Superligă

de Redacția Jurnalul    |    22 Noi 2025   •   22:53
FCSB, ţinută în şah de Petrolul Ploieşti (1-1), în Superligă
Sursa foto: FB FCSB

Campioana FCSB a fost ţinută în şah de Petrolul Ploieşti, 1-1 (1-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii de fotbal.

FCSB a deschis scorul prin Alexandru Stoian (12), cu un şut din careu, deviat de un fundaş.

Petrolul a egalat prin Robert Sălceanu (47), cu un şut de la 30 de metri, deviat de Siyabonga Ngezana.

FCSB a avut două ocazii mari de gol, dar Darius Olaru a şutat în bara transversală din marginea careului (62), iar Mamadou Thiam (90+4) a reluat slab, pe centrul porţii, mingea centrată de Denis Alibec.

FCSB are două victorii şi două egaluri în ultimele patru etape.

Petrolul e neînvinsă de şase etape, în care are patru egaluri consecutive, după două victorii.

În tur, FCSB s-a impus cu 1-0.

FC FCSB - FC Petrolul Ploieşti 1-1 (1-0), Arena Naţională - Bucureşti
Au marcat: Alexandru Stoian (12), respectiv Robert Sălceanu (47).
Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Florian Alexandru Vişan (Galaţi); al patrulea oficial: Gabriel Mihuleac (Iaşi)
Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş)
Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Daniel Kassai (Bucureşti) - LPF
AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: arena nationala FCSB Petrolul Ploiești
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri