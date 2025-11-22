FCSB, ţinută în şah de Petrolul Ploieşti (1-1), în Superligă

FCSB a deschis scorul prin Alexandru Stoian (12), cu un şut din careu, deviat de un fundaş.



Petrolul a egalat prin Robert Sălceanu (47), cu un şut de la 30 de metri, deviat de Siyabonga Ngezana.



FCSB a avut două ocazii mari de gol, dar Darius Olaru a şutat în bara transversală din marginea careului (62), iar Mamadou Thiam (90+4) a reluat slab, pe centrul porţii, mingea centrată de Denis Alibec.



FCSB are două victorii şi două egaluri în ultimele patru etape.



Petrolul e neînvinsă de şase etape, în care are patru egaluri consecutive, după două victorii.



În tur, FCSB s-a impus cu 1-0.



FC FCSB - FC Petrolul Ploieşti 1-1 (1-0), Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Alexandru Stoian (12), respectiv Robert Sălceanu (47).

Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Florian Alexandru Vişan (Galaţi); al patrulea oficial: Gabriel Mihuleac (Iaşi)

Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş)

Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Daniel Kassai (Bucureşti) - LPF

AGERPRES