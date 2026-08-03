Hagi: „Unde sunteți voi, românii mei?” Liga 1 ar putea fi rebranduită: Liga străinilor

Întrebarea nu este deloc întâmplătoare. Pentru că, dacă ar convoca cei mai buni jucători din campionatul României, Hagi ar trebui mai întâi să schimbe regulamentul FIFA și să obțină acordul federațiilor din Portugalia, Bosnia, Brazilia, Franța, Nigeria sau Croația.

Superliga a devenit un campionat în care cei mai buni sunt, de cele mai multe ori, străinii. Iar românii... Românii sunt „în perspectivă”, „au potențial”, „mai au nevoie de timp”. Dar de ani de zile ei tot mai au nevoie de timp.

Campioana are un singur român convocabil la națională

Universitatea Craiova este campioana României. Logic, de aici ar trebui să plece coloana vertebrală a echipei naționale. Ce jucători propune campioana României? Hagi n-ar avea prea mult de studiat jucătorii din Bănie. La ce au arătat în acest start de sezon, David Matei este singurul român care merită să fie urmărit cu adevărat.

Ironia este uriașă. Cel mai interesant fotbalist român al campioanei este un puști venit din Liga a II-a, de la Steaua. În rest...

Ștefan Baiaram pare că se străduiește din răsputeri să nu fie convocat. La aproape 24 de ani încă este prezentat drept „mare speranță”, deși speranței lui i-a trecut termenul de expirare. După eliminarea cu Levski, după ratarea incredibilă din trei metri și după prestațiile tot mai șterse, întrebarea nu mai este când va ajunge „la mai bine”, ci dacă va mai ajunge vreodată acolo.

Nicușor Bancu nu mai seamănă cu fundașul care alerga cu mult entuziasm tot flancul stâng. Astăzi este depășit în multe momente ale jocului și pare că trăiește mai mult din ceea ce a fost decât din ceea ce este. Constant a rămas doar numărul de gafe pe meci.

Alexandru Cicâldău? La 29 de ani, ultimul lui sezon cu adevărat bun rămâne cel de la Galatasaray, cândva în preistoria carierei lui. De atunci, cariera lui a intrat într-o lungă perioadă de stagnare. A revenit la Craiova, dar n-a mai revenit și fotbalul.

Vladimir Screciu alternează prestațiile solide cu meciuri în care dispare complet din peisaj. Campioana României are trofeul, însă Hagi pleacă din Bănie cu un singur nume notat serios în carnețel.

FCSB vorbește mult și joacă puțin

FCSB are, poate, cel mai numeros nucleu de români. Dar câți dintre ei pot fi azi titulari la națională? Răspunsul este incomod. Foarte puțini. Se simte enorm plecarea lui Darius Olaru, singurul capabil să rupă ritmul și să inventeze ceva. S-a văzut în dubla cu Auda din cupele europene. În lipsa lui, echipa lui Gigi Becali câștigă doar în Liga 1 mai degrabă prin timorarea și greșelile adversarilor decât prin fotbalul românilor din lot. Singurii selecționabili rămăseseră Târnovanu și Bîrligea, însă portarul a început și el spectacolul gafelor, iar Bîrligea s-a făcut de râs cu Auda.

CFR Cluj nu produce. Importă

La CFR Cluj, filosofia este cunoscută. Dacă există un portughez mai bun decât un român, îl ia pe portughez. Dacă există un croat mai bun, îl ia pe croat. Dacă există un bosniac mai bun, îl ia pe bosniac. Din punctul de vedere al clubului, este o strategie logică. Din punctul de vedere al selecționerului, este un coșmar. CFR a câștigat opt titluri. Dar câți titulari ai echipei naționale a dat CFR în ultimul deceniu? Ciprian Deac și... atât. Mult prea puțin pentru o echipă care a dominat fotbalul românesc.

Rapid, Dinamo în reconstrucție. A câta reconstrucție?

Rapid reconstruiește de vreo 5 ani. Dinamo reconstruiește tot de cinci ani. Parcă au început întrecerea socialistă „cincinalul reconstruirii”. Doar că reconstruirea asta seamănă cu munca meșterului Manole: ce se construiește un an nu mai există anul următor. Hagi nu prea are ce selecționa de la Dinamo pe nimeni în afară de Opruț. Cîrjan și Musi trăiesc din amintirea sezonului trecut când au fost botezați ca „speranțe”.

La Rapid, Hagi ar avea în vedere doar foștii jucători crescuți de el la Constanța: Aioani, Grameni. Moruțan este departe tot departe de o formă sportivă care să justifice prezența la națională, Dobre este tot mai neinspirat de la meci la meci, pe Pașcanu îl strică excesul de zel, Petrila tot încearcă să fie acel Petrila de dinainte de accidentare. În concluzie, Hagi nu prea are ce români să ia de la Dinamo și Rapid în afară de Opruț, Aioani și Grameni, dar nici aceștia nu ar putea fi titulari cu Suedia, pe 25 septembrie.

El are nevoie de fotbaliști care să câștige meciuri cu Suedia, cu Polonia, cu Bosnia.

Farul nu mai e fabrica de altădată

Au fost ani în care Hagi producea internaționali aproape pe bandă rulantă. În ultima vreme însă nici de la Ovidiu nu mai apar jucători de viitor. Iar dacă până și Farul începe să rămână fără „marfă”, atunci problema nu mai este a unui club. Este a întregului fotbal românesc. Apropo, unde sunt centrele naționale și regionale de excelență pentru copii și juniori promise de Răzvan Burleanu în urmă cu 20 de ani. Care este strategia de viitor a FRF?

Străinii nu sunt dușmani

Să nu înțelegem greșit. Străinii nu au furat locurile românilor. Le-au câștigat fără să depună mari eforturi. Ei au venit, au alergat, mulți au demonstrat că sunt mai buni ca varianta românească și au rămas titulari: Cisotti, Mora, Teles, Soro, Armstrong, Muhar... De cele mai multe ori cei mai buni de pe teren, decisivi, toți jucători de mijlocul terenului, unde naționala duce mare lipsă de jucători constanți și buni. Variantele de afară, Ianis Hagi, Nicușor Stanciu sau Dragomir nu oferă siguranță și constanță. Iar în Liga 1, în prea multe weekenduri, valoarea vorbește cu accent portughez, bosniac sau francez.

Unde să mai caute Hagi jucători?

Dacă David Matei, un puști venit din Liga a II-a, ajunge după câteva meciuri unul dintre cei mai interesanți români ai campionatului, atunci problema nu este că el este extraordinar. Problema este că ceilalți au regresat atât de mult, încât au făcut loc unui copil să pară veteran.

Iar asta spune totul despre nivelul actual al Superligii. Gheorghe Hagi va continua să caute, va merge pe stadioane, va urmări fiecare etapă. Va spera că va apărea un fundaș central, un coordonator de joc, un atacant care să-i rezolve dilemele. Numai că, etapă după etapă, constată același lucru: cei mai buni fotbaliști ai campionatului nu pot juca pentru România.

Iar dintre cei care pot... Prea mulți par să facă tot posibilul să nu fie convocați. Partea bună este că încă avem câțiva jucători în campionatele de afară pe care Hagi se poate baza, ca Man, Rațiu, Drăgușin și Răzvan Marin. Dar aceșția pot fi numărați pe degetele de la o mână. Naționalele cu care ne vom întâlni în toamnă în Liga Națiunilor pot alinia oricând două echipe puternice. România abia poate aduna jumătate.

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