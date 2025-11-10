Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova! Mihai Rotaru: „E epuizat emoțional” – Patronul vrea un antrenor străin până mâine seară

Mirel Rădoi pleacă de la Universitatea Craiova! Rotaru: „E epuizat emoțional”

Mirel Rădoi și Universitatea Craiova s-au despărțit oficial. Luni, într-o conferință de presă, patronul Mihai Rotaru a anunțat că tehnicianul și-a dat demisia, invocând motive emoționale, iar clubul a acceptat plecarea de comun acord.

„Prima dată am venit la o conferință cu mult optimism, acum cu mare tristețe. Azi, una dintre jumătăți s-a retras din acest proiect, am venit să anunț ce va urma la echipă. Rădoi și-a luat rămas-bun, am avut o ședință aseară, am crezut în ce va realiza Craiova cu Mirel Rădoi, și a reușit să arate ca o echipă de nivel european”, a spus Mihai Rotaru, pentru Agerpres.

Patronul oltenilor a recunoscut că și-ar fi dorit o colaborare mai lungă, dar că decizia lui Rădoi a fost fermă:

„Am stat 11 luni împreună, eu îmi doream să stăm doi ani, Mirel a ridicat ștacheta, acum plecăm de la nivelul lui și încercăm să ridicăm.”

Rădoi, „epuizat emoțional”: „Mai bine plec decât să fac rău echipei”

Rotaru a explicat motivele din spatele despărțirii:

„Mirel mi-a spus că regretă, dar că este epuizat emoțional. El a zis că decât să facă rău echipei mai bine pleacă, că nu este în regulă ce se întâmplă. A fost o presiune din toate punctele de vedere, chiar și aseară când am pierdut nu poate nimeni să acuze jucătorii că nu și-au dorit.”

Finanțatorul a confirmat că plecarea s-a făcut amiabil, fără pretenții financiare din partea antrenorului:

„Este o înțelegere amiabilă, el a renunțat la drepturile salariale pentru luna octombrie.”

Craiova caută un nou antrenor – „străin și cu alt profil”

Mihai Rotaru a anunțat că noul antrenor va fi numit cel târziu mâine seară și că lista cu nume este foarte scurtă.

„Sper ca până mâine seară să avem numele noului antrenor. Ne dorim cât mai mult să stăm acolo sus, cred în acest grup, în acest club, să facem performanțe. Am mers la varianta ca noul antrenor să fie unul străin.”

Patronul Craiovei a ținut să precizeze că niciunul dintre numele vehiculate în presă nu se află pe lista reală:

„Niciunul dintre numele de antrenor vehiculate nu s-a aflat pe lista extinsă, nu există nicio sursă de presă care să fie pe listă, avem o listă de trei. Gică Hagi nu se află, ar fi imposibil!”

„Ceasul ticăie, dar suntem pe drumul cel bun”

Rotaru a mai dezvăluit că jucătorii vor fi informați oficial în zilele următoare, după revenirea celor aflați la echipele naționale: „Nu am discutat cu jucătorii, doar Mirel a discutat cu ei, nu am discutat cu căpitanii, o să vorbesc cu ei miercuri sau joi, după săptămâna viitoare când vin jucătorii de la lot. Avem 11 jucători la naționale.”

În ciuda despărțirii, Rotaru a transmis un mesaj optimist: „Suntem pe un drum bun, în momentul ăsta ne-am definitivat lista foarte scurtă, știm ce vrem, mâine o să avem confirmări la nivel de club, miercuri o să aveți și dvs confirmarea noastră. Ceasul ticăie, nu mai avem două săptămâni, jucătorii se vor reuni miercuri, are timp să îi cunoască.”

O despărțire cu tristețe, dar și cu respect

„A fost o decizie grea, un antrenor român ar fi cunoscut jucătorii, campionatul, dar la ce ne-am gândit pentru club ar fi să învățăm de la cei mai buni”, a conchis Mihai Rotaru, vizibil emoționat.