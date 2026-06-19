S-a terminat „încălzirea”. Presiune mare pe Brazilia, Spania și Belgia

Meciurile vor fi mai echilibrate și echipele mici care au făcut surprize au căpătat multă încredere. Față de prima săptămână, când a fost un singur duel tare, între două echipe cu pretenții, Anglia - Croația, 4-2, în a doua săptămână vor fi mai multe meciuri tari, Olanda - Suedia, Germania - Coasta de Fildeș, Norvegia - Senegal, Argentina - Austria, Anglia - Ghana sau Elveția - Bosnia.

Dacă multe dintre favorite au tratat debutul turneului cu prea multă relaxare, acum nu mai este loc de așa ceva. Brazilia, Spania, Belgia, Olanda și Portugalia au intrat în competiție cu aerul unor echipe convinse că simpla prezență pe teren este suficientă pentru a obține rezultatul dorit și au privit primul meci ca pe un exercițiu de acomodare. Însă Capul Verde, Egiptul, Australia sau Japonia au demonstrat că outsiderii nu mai vin la turnee pentru fotografii și schimburi de tricouri. Vin să câștige.

Încep meciurile care pot schimba turneul

Dacă prima etapă a fost despre surprize, a doua este despre confirmări. Programul oferă câteva confruntări care ar putea redefini ierarhiile turneului.

Olanda dă peste Suedia într-un duel care poate decide câștigătoarea grupei.

Germania va avea în față o Coastă de Fildeș mult mai puternică decât Curacao și va afla dacă impresia lăsată în primul meci poate fi confirmată împotriva unui adversar serios.

Norvegia și Senegal propun una dintre cele mai atractive confruntări ale etapei. Haaland contra unei echipe africane puternice fizic, pe gabaritul lui, și extrem de disciplinate tactic.

Argentina va avea de trecut testul Austriei, echipă în locul căreia ar fi putut fi România.

Anglia și Ghana vin după victorii în prima etapă și cu încă una, oricare din ele este sigură de câștigarea grupei.

La toate acestea se adaugă Elveția – Bosnia, un meci în care elvețienii nu își mai permit luxul de a repeta superficialitatea care i-a costat două puncte în fața Qatarului.

Unde a fost Cristiano?

În primul meci și-au respectat blazonul Mbappe, Messi, Kane, Haaland sau Olise. Au fost decisivi, au înclinat balanța, au fost „în vână”. Aceleași așteptări au fost și de la Cristiano Ronaldo și Modric, două Baloane de Aur, de la care se așteptau lucruri mărețe la ultimul lor mondial din primul minut. Dar... zero realizări.

Presa lusitană, care ani de zile l-a tratat ca pe un erou național, a fost extrem de dură cu CR7 după primul meci. Comentatorii portughezi au remarcat că Ronaldo a fost preocupat doar să fie el omul decisiv și deloc interesat de jocului colectiv. „L-a orbit obsesia să ajungă la golul 1.000 și cu asta a stricat toate fazele în care s-a implicat, a confiscat baloane, deși colegii erau în poziții de gol mult mai bune. În afară de ocaziile pe care le-a stricat colegilor, Cristiano n-a existat pe teren”. Este o critică pe care nimeni nu și-ar fi permis să o formuleze acum câțiva ani.

Nici Modric, și el esențial cândva în jocul Croației, n-a avut un meci mai bun. La 40 de ani nu mai poate domina meciurile așa cum o făcea în urmă cu un deceniu. A comis un penalty, a greșit cam toate pasele și a ieșit resemnat în minutul 58. Probabil de la juniori nu a mai fost schimbat așa devreme. Dar măcar a părăsit spăsit terenul, spre deosebire de Cristiano Ronaldo, care la final, gesticula nervos că nu a fost pus în valoare de colegi, aceștia „pasând mai mult de-a latul terenului”. Fanii portughezi i-au răspuns ironic: „Cristiano, ar trebui să fii fericit: ai avut mai puține ocazii pe care să le ratezi”.

Presiunea crește

Pentru favorite etapa a doua poate transforma un simplu pas greșit într-un dezastru. Brazilia, Spania, Turcia, Portugalia, Olanda și Belgia nu au câștigat la debut și intră acum pe teren cu o presiune la care nu se așteptau. Desigur, niciuna dintre aceste echipe nu este în pericol imediat. Dar la un Mondial cu 48 de participante și o fază eliminatorie extinsă, clasamentele se pot complica surprinzător de repede. Și una e să joci în 16-imi cu un loc 3 din altă grupă și alta e să joci cu o câștigătoare de grupă.

O altă remiză sau, și mai rău, o înfrângere ar putea transforma meciul 3 din grupe în adevărate examene de supraviețuire. „Prima săptămână a fost despre acomodare”, însă pentru multe dintre favorite, adevăratul Campionat Mondial începe abia acum, sau ar trebui.