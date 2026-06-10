Casele de pariuri dau tot Spania

Urmează Franța, finalista din 2022, cotată cu 6.50. Anglia (7.00), a cărei „generație de aur” este sub presiunea supremă de a livra un titlu, locuiește pe locul 3. Brazilia, eterna favorită care vrea revanșa după dezamăgirea din Qatar, are o cotă de 9.00, așa cum Argentina (campioana en-titre). Lista favoriților se încheie cu Germania și Portugalia, ambele cotate cu 13.

Spania - cotă 5,50

Franța - 6,50

Anglia - 7.00

Brazilia - 9.00

Argentina - 9.00

Portugalia - 11.00

Germania - 15.00

Țările de Jos - 21.00

Norvegia - 26.00

Columbia - 34.00

Belgia - 41.00

Japonia - 41.00

Uruguay - 51.00

Maroc - 51.00

SUA - 67.00

Mexic - 67.00

Elveția - 67.00