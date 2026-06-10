Casele de pariuri dau tot Spania

Urmează Franța, finalista din 2022, cotată cu 6.50. Anglia (7.00), a cărei „generație de aur” este sub presiunea supremă de a livra un titlu, locuiește pe locul 3. Brazilia, eterna favorită care vrea revanșa după dezamăgirea din Qatar, are o cotă de 9.00, așa cum Argentina (campioana en-titre). Lista favoriților se încheie cu Germania și Portugalia, ambele cotate cu 13.
Spania - cotă 5,50
Franța - 6,50
Anglia - 7.00
Brazilia - 9.00
Argentina - 9.00
Portugalia - 11.00
Germania - 15.00
Țările de Jos - 21.00
Norvegia - 26.00
Columbia - 34.00
Belgia - 41.00
Japonia - 41.00
Uruguay - 51.00
Maroc - 51.00
SUA - 67.00
Mexic - 67.00
Elveția - 67.00