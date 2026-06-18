CM 2026: Anglia a învins Croația cu 4-2

Harry Kane a adus de două ori echipa lui Thomas Tuchel în avantaj în prima repriză, doar că Croația a egalat de fiecare dată, prin Martin Baturina și Petar Musa. Bellingham a restabilit avantajul Angliei în minutul 47, Marcus Rashford marcând o patrulea gol în minutul 47, încheiend un meci captivant, relatează The Guardian.

Angliei i sa oferit o șansă de aur de a prelua conducerea în minutul nouă, când Luka Modric la surprins pe Noni Madueke cu o lovitură de picior în careu. Kane a fost parat de lovitura de la punctul cu var de Dominik Livakovic, dar atât el, cât și Josko Gvardiol au fost penalizați pentru că au intrat în poartă, iar căpitanul Angliei a încercat a doua încercare.

Baturina a egalat pentru Croația în minutul 36, șutul său superb de la distanță la depășit pe Jordan Pickford, care a reușit doar să ajungă cu vârful degetelor la minge. Anglia a recâștigat conducerea șase minute mai târziu, după ce Kane a înscris cu capul din cornerul lui Declan Rice de la polul doi, dar echipa lui Zlatko Dalic sa întors la egalitate înainte de pauză.

Musa a pășit pe lovitura inteligentă de cap a lui Ivan Perisic, Croația declanșând ofsaidul Angliei, egalând la 2-2 cu ultima lovitură din prima repriză.

Meciul a fost echilibrat, dar echipa lui Thomas Tuchel a recăpătat avantajul la începutul reprizei secunde, Bellingham prinzându-se de o pasă lungă a lui Elliot Anderson, virând din dreapta și trimițând mingea pe lângă Livakovic.

Anglia a marcat în poarta Croației în căutarea unui patrulea gol, dar a trebuit să aștepte până în minutul 85, când rezervați Rashford a înscris perfect din pasa lui Bukayo Saka.

Anglia va juca următoarea partidă împotriva Ghanei la Foxborough, Massachusetts, în Grupa L, marți, în aceeași zi în care Croația va juca împotriva Panama la Toronto.

(sursa: Mediafax)