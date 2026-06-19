CM 2026: Canada a învins Qatar cu 6-0 într-un meci haotic

Jonathan David a marcat trei goluri, iar Canada a câștigat primul său meci de la Cupa Mondială, asigurându-și aproape un loc în faza eliminatorie după ce a învins Qatarul cu scorul de 6-0, joi.

Qatar a rămas cu nouă jucători din cauza cartonașelor roșii primite în meciul haotic, relatează AP. Assim Madibo a primit cartonaș roșu la începutul reprizei secunde, după o intrare în teren a lui Ismaël Koné, care a fost întins pe teren din cauza unei accidentări grave la piciorul stâng. Homan Ahmed a fost eliminat în prima repriză pentru o intervenție asupra lui Tajon Buchanan.

Au marcat: Larin ’16, J. David ’29, ’45+3, ’90+2, N. Saliba ’64, Al Manai ’75 autogol

Iată clasamentul din grupa B după meciurile deja disputate:

Canada – 4 p (+6)

Elveția – 4 p (+3)

Bosnia-Herțegovina – 1 p (-3)

Qatar – 1 p (-6)

S-au jucat:

Canada – Bosnia-Herțegovina 1-1

Qatar – Elveția 1-1

Elveția – Bosnia-Herțegovina 4-1

Canada – Qatar 6-0

(sursa: Mediafax)