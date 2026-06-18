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Jurnalul.ro Sport Fotbal international CM 2026: Columbia a învins Uzbekistan cu 3-1

CM 2026: Columbia a învins Uzbekistan cu 3-1

de Redacția Jurnalul    |    18 Iun 2026   •   07:34
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CM 2026: Columbia a învins Uzbekistan cu 3-1
Hepta/Luis Diaz a trimis o pasă excelentă peste liniile adverse

Columbia s-a impus cu 3-1 în fața Uzbekistanului, în primul meci din grupa K, partida, disputată la Ciudad de Mexico, sud-americani trecând astfel pe prima poziție a grupei.

Columbia a început mai bine partida și a dominat posesia încă din primele minute, însă defensiva bine organizată a Uzbekistanului a rezistat fără mari emoții în debutul confruntării.

În minutul 40, Luis Diaz a trimis o pasă excelentă peste liniile adverse, iar Daniel Munoz a finalizat spectaculos, din careu, cu un șut sub transversală pentru 1-0.

După pauză, Uzbekistanul a ieșit mai curajos la joc și în minutul 60 a profitat de o greșeală de portar, în urma căreia, Fayzullaev, care a împins-o în poarta goală pentru egalare.

Luis Diaz și-a trecut și numele pe lista marcatorilor în minutul 65, după un șut din interiorul careului care l-a surprins pe portarul Yusupov, readucând Columbia în avantaj.

Campaz a închis tabela la 3-1 în minutul 90+9, asigurând o victoria sud-americanilor.

Echipele de start

Uzbekistan

Antrenor: Fabio Cannavaro

3-4-3: U. Yusupov - R. Ashurmatov, A. Khusanov, A. Abdullaev - B. Karimov, A. Mozgovoy, O. Shukurov, S. Nasrullaev - A. Fayzullaev, E. Shomurodov, O. Urunov.

Colombia

Antrenor: Nestor Lorenzo

4-2-3-1: C. Vargas - J. Mojica, J. Lucumí, D. Sánchez, D. Muñoz - G. Puerta, J. Lerma - L. Díaz, J. Rodríguez, J. Arias - L. Suárez.

 

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: FIFA World Cup Cupa Mondiala 2026
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