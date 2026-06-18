CM 2026: Columbia a învins Uzbekistan cu 3-1

Columbia a început mai bine partida și a dominat posesia încă din primele minute, însă defensiva bine organizată a Uzbekistanului a rezistat fără mari emoții în debutul confruntării.

În minutul 40, Luis Diaz a trimis o pasă excelentă peste liniile adverse, iar Daniel Munoz a finalizat spectaculos, din careu, cu un șut sub transversală pentru 1-0.

După pauză, Uzbekistanul a ieșit mai curajos la joc și în minutul 60 a profitat de o greșeală de portar, în urma căreia, Fayzullaev, care a împins-o în poarta goală pentru egalare.

Luis Diaz și-a trecut și numele pe lista marcatorilor în minutul 65, după un șut din interiorul careului care l-a surprins pe portarul Yusupov, readucând Columbia în avantaj.

Campaz a închis tabela la 3-1 în minutul 90+9, asigurând o victoria sud-americanilor.

Echipele de start

Uzbekistan

Antrenor: Fabio Cannavaro

3-4-3: U. Yusupov - R. Ashurmatov, A. Khusanov, A. Abdullaev - B. Karimov, A. Mozgovoy, O. Shukurov, S. Nasrullaev - A. Fayzullaev, E. Shomurodov, O. Urunov.

Colombia

Antrenor: Nestor Lorenzo

4-2-3-1: C. Vargas - J. Mojica, J. Lucumí, D. Sánchez, D. Muñoz - G. Puerta, J. Lerma - L. Díaz, J. Rodríguez, J. Arias - L. Suárez.

(sursa: Mediafax)