CM 2026: Egiptul a învins Noua Zeelandă

Vedeta echipei, Mohamed Salah, a marcat golul care a întors rezultatul și a apropiat naționala de calificarea în fazele eliminatorii

Partida disputată la Vancouver a început surprinzător pentru egipteni. Noua Zeelandă a deschis scorul în minutul 15 prin fundașul Finn Surman, care a reluat cu capul un corner executat de Tim Payne. Egiptul a crescut ritmul după pauză și a reușit egalarea în minutul 58. Mostafa Zico a profitat de spațiul lăsat în defensiva adversă și a înscris cu o lovitură de cap, în ciuda intervenției portarului Max Crocombe, scrie AP.

Momentul decisiv a venit în minutul 67. Mohamed Salah a primit o pasă cu călcâiul de la Zico și a trimis în poartă pentru 2-1. A fost al 68-lea gol al atacantului pentru naționala Egiptului, care se apropie la o singură reușită de recordul all-time al selecționerului Hossam Hassan. Succesul a fost securizat în minutul 82, când Trezeguet a înscris cu o lovitură de cap și a stabilit scorul final, 3-1. La ieșirea de pe teren, în minutul 85, Salah a fost aplaudat în picioare de spectatorii prezenți pe stadion.

În urma victoriei, Egiptul a urcat pe primul loc în Grupa G, însă calificarea în faza eliminatorie nu este încă asigurată. „Faraonii” vor disputa vineri, la Seattle, un meci decisiv împotriva Iranului, având nevoie de cel puțin un rezultat de egalitate pentru a merge mai departe. În cealaltă partidă a grupei, Iran și Belgia au terminat la egalitate, scor 0-0, ambele echipe ajungând la câte două remize în primele două etape. Pentru Egipt, aceasta este a patra participare la Cupa Mondială și cea mai importantă victorie din istoria sa la turneul final. După remiza 1-1 cu Belgia din primul meci, formația condusă de Hossam Hassan are acum șanse importante să ajungă în fazele eliminatorii ale competiției.

(sursa: Mediafax)