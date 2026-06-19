CM 2026: Elveția a umilit Bosnia-Herțegovina

Rezerva Johan Manzambi a marcat primul său gol la Cupa Mondială cu un voleu excepțional în minutul 74, iar Elveția a erupt spre final pentru o victorie cu 4-1 asupra Bosniei-Herțegovina, joi, preluând controlul grupei sale, potrivit AP.

Rubén Vargas a marcat în minutul 84 pentru elvețieni, la scurt timp după ce Tarik Muharemovic a fost eliminat pentru o intrare periculoasă, Bosnia rămânând cu 10 oameni. Manzambi a marcat din nou în minutul 90, la o pasă de la Vargas, iar căpitanul Granit Xhaka a transformat din penalty cu ultima lovitură de pedeapsă a meciului în prelungiri.

Ermin Mahmic a marcat în prelungiri în repriza secundă pentru Bosnia, care are încă șanse legitime de a ajunge în faza eliminatorie a celei de-a doua Cupe Mondiale, după ce a rămas în fața Elveției, o echipă mai bine clasată, până în repriza secundă.

(sursa: Mediafax)