x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal international CM 2026: Elveția a umilit Bosnia-Herțegovina

CM 2026: Elveția a umilit Bosnia-Herțegovina

de Redacția Jurnalul    |    19 Iun 2026   •   07:47
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
CM 2026: Elveția a umilit Bosnia-Herțegovina
Hepta/Elveția a învins Bosnia-Herțegovina

Elveția a învins Bosnia-Herțegovina (4-1) și și-a asigurat, cu patru puncte deja acumulate înainte de a înfrunta una dintre țările gazdă, Canada, calificarea în șaisprezecimile de finală.

Rezerva Johan Manzambi a marcat primul său gol la Cupa Mondială cu un voleu excepțional în minutul 74, iar Elveția a erupt spre final pentru o victorie cu 4-1 asupra Bosniei-Herțegovina, joi, preluând controlul grupei sale, potrivit AP.

Rubén Vargas a marcat în minutul 84 pentru elvețieni, la scurt timp după ce Tarik Muharemovic a fost eliminat pentru o intrare periculoasă, Bosnia rămânând cu 10 oameni. Manzambi a marcat din nou în minutul 90, la o pasă de la Vargas, iar căpitanul Granit Xhaka a transformat din penalty cu ultima lovitură de pedeapsă a meciului în prelungiri.

Ermin Mahmic a marcat în prelungiri în repriza secundă pentru Bosnia, care are încă șanse legitime de a ajunge în faza eliminatorie a celei de-a doua Cupe Mondiale, după ce a rămas în fața Elveției, o echipă mai bine clasată, până în repriza secundă.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: FIFA World Cup Cupa Mondiala 2026
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri