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CM 2026: Marocul a învins Scoția

de Redacția Jurnalul    |    20 Iun 2026   •   08:44
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CM 2026: Marocul a învins Scoția
Hepta/Marocul a fost aproape de un alt gol în minutul 52

Ismael Saibari a marcat la doar 72 de secunde de la începutul meciului, iar Marocul a învins Scoția cu 1-0 la Cupa Mondială, menținându-și șansele de a accede în a doua rundă eliminatorie.

Saibari s-a strecurat în spatele a doi fundași scoțieni, iar Brahim Diaz i-a scăpat mingea peste poartă. Saibari a recuperat-o și a trimis-o în colțul din stânga sus al porții, mult în afara razei de acțiune a portarului Angus Gunn, relatează AP.

Marocul, care a ajuns în semifinale la ultima Cupă Mondială din Qatar, a remizat cu Brazilia, scor 1-1, în meciul de deschidere din Grupa C. Scoția, care nu a ieșit din faza grupelor în ultimele opt participări la Cupa Mondială, a învins Haiti cu scorul de 1-0 în primul său meci.

Saibari a marcat și golul Marocului împotriva Braziliei.

Marocul a fost aproape de un alt gol în minutul 52, când o lovitură de cap a lui Bilal El Khannouss, în urma cornerului executat de Achraf Hakimi, a fost respinsă de Gunn.

Scoția a avut o ocazie în prelungiri din prima repriză, când Andy Robertson a centrat către John McGinn, care nu a reușit să o înscrie lângă bara din spate.

În timp ce Scoția insista pentru egalare în ultimele minute, Marocul a avut două ocazii bune de a-și consolida poarta, ambele ratând poarta.

Iată clasamentul din grupa C:

Maroc – 4 p (+1)

Scoția – 3 p (0)

Brazilia – 1 p (0)

Haiti – 0 p (-1)

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: Cupa Mondiala 2026 FIFA World Cup
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