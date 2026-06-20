CM 2026: Olanda bate Suedia cu 5-1

Brobbey a deschis scorul în minutul 5, după o fază excelentă. Tot el a reușit dubla în minutul 17 al duelului. Olandezii au început excelent și repriza secundă. Gakpo a înscris în minutul 47, iar, în minutul 54 a reușit dubla. Singura reușită a Suediei a fost semnată de Elanga, în minutul 59, scrie as.ro

Ultimul gol al partidei i-a aparținut lui Summerville, care a înscris în minutul 89 al duelului.

Cum arată clasamentul din Grupa F, după Olanda – Suedia 5-1:

1. Olanda – 4p

2. Suedia – 3p

3. Japonia -1p (1 meci jucat)

4. Tunisia – 0p (1 meci jucat)