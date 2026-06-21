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CM 2026: Spania dă o lecție de fotbal Arabiei Saudite

de Redacția Jurnalul    |    21 Iun 2026   •   21:09
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CM 2026: Spania dă o lecție de fotbal Arabiei Saudite
Hepta/Spania a învins Arabia Saudită cu 4-0

Selecţionata Spaniei a învins echipa Arabiei Saudite cu scorul de 4-0 (3-0), duminică, pe Atlanta Stadium, într-un meci din Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal 2026

Duelul dintre Spania şi Arabia Saudită a fost dominat de iberici încă din primul minut, iar formaţia lui Luis de la Fuente a evitat astfel să fie în criză după ce în prima partidă a remizat, 0-0, cu Insulele Capulului Verd, scrie as.ro.

În ultima rundă, Spania urmează să joace contra celor din Uruguay, formaţie care este considerată a fi a doua favorită din grupă

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Subiecte în articol: FIFA World Cup Cupa Mondiala 2026
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