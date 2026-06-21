CM 2026: Spania dă o lecție de fotbal Arabiei Saudite

Duelul dintre Spania şi Arabia Saudită a fost dominat de iberici încă din primul minut, iar formaţia lui Luis de la Fuente a evitat astfel să fie în criză după ce în prima partidă a remizat, 0-0, cu Insulele Capulului Verd, scrie as.ro.

În ultima rundă, Spania urmează să joace contra celor din Uruguay, formaţie care este considerată a fi a doua favorită din grupă