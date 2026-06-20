CM 2026: SUA s-a calificat în faza eliminatorie după ce a învins Australia

Echipa națională de fotbal a SUA s-a calificat în faza eliminatorie a Cupei Mondiale, în ciuda absenței atacantului accidentat Christian Pulisic, învingând Australia cu 2-0 vineri, potrivit AP.

Ultima dată când americanii au fost gazde ale Cupei Mondiale în 1994, au avansat fiind una dintre cele mai bune echipe de pe locul trei. Apoi au pierdut în fața viitoarei campioane, Brazilia, în următorul meci, care a fost în optimile de finală.

Pulisic, care joacă pentru AC Milan și are 33 de goluri în 87 de apariții internaționale, a ratat meciul de vineri din cauza unei accidentări la gambă.

Alex Freeman, cel mai tânăr jucător din echipă, la 21 de ani, și fiul campionului Super Bowl, Antonio Freeman, le-a adus americanilor conducerea cu 2-0 în minutul 43, după o fază fixă. Freeman a înscris cu capul un șut deviat de Sergiño Dest, primul său gol din cariera sa la Cupa Mondială. Golul a fost confirmat după o verificare video.

SUA a preluat conducerea cu 1-0 în minutul 11, după o cursă pe linia stângă a lui Folarin Balogun, care a marcat două goluri în victoria cu 4-1 asupra Paraguayului, pe 12 iunie.

Balogun a trimis o pasă centrată către atacantul Ricardo Pepi, care a fost titular în locul lui Pulisic. Mingea nu a ajuns la Pepi, fiind deviată de fundașul australian Cameron Burgess și înscrisă în poarta echipei Socceroos, marcând un autogol.

(sursa: Mediafax)