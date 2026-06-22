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CM 2026: Uruguay a remizat cu Insula Capului Verde

de Redacția Jurnalul    |    22 Iun 2026   •   06:56
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CM 2026: Uruguay a remizat cu Insula Capului Verde
Hepta/Reușita lui Kevin Pina a fost primul gol marcat vreodată de Capul Verde la Cupa Mondială

Uruguay și Capul Verde au încheiat la egalitate, scor 2-2 meciul din grupa H, jucat la Miami în Statele Unite.

Micul stat insular, Capul Verde, a preluat conducerea cu 1-0 în fața Uruguayului la începutul meciului, prin lovitura liberă a lui Kevin Lenini Pina în minutul 21. Reușita lui Kevin Pina a fost primul gol marcat vreodată de Capul Verde la Cupa Mondială.

Maxi Araújo și Agustin Canobbio au marcat goluri la finalul primei reprize, la câteva minute distanță, în minutele 44, respectiv 45+6, aducând Uruguayul în avantaj, dar Varela, la câteva minute după ce a intrat în joc, l-a surprins pe Muslera departe de linia sa, înscriind golul egalizator din repriza secundă și primul său gol internațional.

Echipe:

Uruguay: Muslera – G. Varela, S. Caceres, M. Olivera, J. Sanabria – Valverde (c), Ugarte, Bentancur – A. Canobbio, F. Vinas, M. Araujo

Capul Verde: Vozinha – S. Moreira, Pico, Diney, S. Cabral – Lenini (c), J. Monteiro – G. Rodrigues, R. Mendes, Arcanjo – G. Tavares

Iată clasamentul din grupa H:

Spania – 4 p (+4)

Uruguay – 2 p (0)

Capul Verde – 2 p (0)

Arabia Saudită – 1 p (-4)

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: FIFA World Cup Cupa Mondiala 2026
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