O resursă inepuizabilă de energie a fost descoperită la 200 de metri sub pământ, sub șase localități din Spania
Germanii s-au impus în fața jucătorilor africani prin golurile marcate de Undav în minutele 60 și 90+4.
Coata de Azur a deschis scorul în minutul 30 prin Kessie. După pauză, Germania a reușit egalarea, în minutul 68 prin Undav, intrat de doar 8 minute pe teren. Același jucător a adus victoria germanilor printr-un gol înscris în prelungiri, în minutul 90+4.
Iată clasamentul din grupa E:
Germania – 6 p (+7)
Costa de Fildeș – 3 p (0)
Ecuador – 0 p (-1)
Curacao – 0 p (-6)
(sursa: Mediafax)
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