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CM2026: Germania bate Coasta de Fildeș și conduce Grupa E

de Redacția Jurnalul    |    21 Iun 2026   •   08:21
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CM2026: Germania bate Coasta de Fildeș și conduce Grupa E
Hepta/Germanii s-au impus în fața jucătorilor africani

Germania a câștigat la Toronto cu 2-1 partida din grupa E cu Coasta de Fildeș după ce a fost condusă mare parte din meci cu 1-0.

Germanii s-au impus în fața jucătorilor africani prin golurile marcate de Undav în minutele 60 și 90+4.

Coata de Azur a deschis scorul în minutul 30 prin Kessie. După pauză, Germania a reușit egalarea, în minutul 68 prin Undav, intrat de doar 8 minute pe teren. Același jucător a adus victoria germanilor printr-un gol înscris în prelungiri, în minutul 90+4.

Iată clasamentul din grupa E:

Germania – 6 p (+7)
Costa de Fildeș – 3 p (0)
Ecuador – 0 p (-1)
Curacao – 0 p (-6)

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: Cupa Mondiala 2026
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