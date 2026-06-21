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CM2026: Germania bate Coasta de Fildeș și conduce Grupa E

Hepta/Germanii s-au impus în fața jucătorilor africani

Germania a câștigat la Toronto cu 2-1 partida din grupa E cu Coasta de Fildeș după ce a fost condusă mare parte din meci cu 1-0.