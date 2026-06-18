x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal international România dă lovitura la Cupa Mondială! Momentul unic în care Kovacs lasă în urmă arbitri de top

România dă lovitura la Cupa Mondială! Momentul unic în care Kovacs lasă în urmă arbitri de top

de Redacția Jurnalul    |    18 Iun 2026   •   22:30
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
România dă lovitura la Cupa Mondială! Momentul unic în care Kovacs lasă în urmă arbitri de top
Hepta/Decizia istorică luată de FIFA în favoarea arbitrului nostru

Arbitrul român Istvan Kovacs va arbitra duminică partida Turcia-Japonia, meciul cu numărul 1.000 din istoria Campionatelor Mondiale.

Istvan Kovacs este pentru a doua oară, după ediția din 2022, în lotul arbitrilor pentru Mondial.

El a primit prima delegare în calitate de „central” la cea mai importantă competiție din lume.

Kovacs va conduce meciul dintre Tunisia și Japonia de la World Cup 2026, programat duminică, 21 iunie, ora 7.00 (ora României).

FRF notează că este vorba de o partidă specială, cea cu numărul 1.000 din istoria Campionatelor Mondiale.

Meciul se va disputa pe stadionul din Monterrey, Mexic, o arenă de 53.000 de locuri unde s-a jucat și Tunisia – Suedia 1-5.

Din brigada pentru partida Tunisia – Japonia vor mai face parte conaționalii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi – asistenți, în timp ce al patrulea oficial va fi Juan Calderon, din Costa Rica.

Odată cu această delegare, Istvan Kovacs devine primul arbitru român, de la Ioan Igna în 1986, care conduce o partidă la Cupa Mondială. În urmă cu patru decenii, Igna a arbitrat duelurile RFG – Scoția, în faza grupelor, și Brazilia – Franța, sfert de finală.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cupa mondială Istvan Kovacs
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri