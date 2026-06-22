Azi, Messi deschide balul, Mbappe răspunde

Lionel Messi și Kylian Mbappe, două dintre cele mai mari vedete ale fotbalului mondial, intră în etapa a doua a grupelor despărțiți de un singur gol în clasamentul marcatorilor.

Messi a lovit primul

Hat-trick-ul reușit contra Algeriei i-a adus nu doar titlul de omul meciului, ci și poziția de lider în ierarhia golgheterilor. La 39 de ani, Messi a demonstrat că încă poate decide singur soarta unei partide și că ultimele sale apariții la un Campionat Mondial nu au nimic ceremonial. Argentinianul a venit în America de Nord pentru a câștiga meciuri, nu pentru a primi aplauze.

Austria pare un adversar mai incomod decât sugerează numele. Este una dintre echipele europene care au progresat constant în ultimii ani și dispune de suficientă disciplină tactică pentru a face viața grea oricărui favorit.

Totuși, dacă Argentina va controla jocul așa cum a făcut-o în reprizele bune contra Algeriei, Messi va avea din nou ocazii. Iar când Messi are ocazii, statistica spune că marchează mult.

Pentru argentinieni, victoria este obiectivul principal. Pentru Messi însă există și o miză secundară: păstrarea poziției de lider în clasamentul golgheterilor. Numai că avantajul său este fragil.

Irakul, victima perfectă pentru Franța

Imediat după Argentina - Austria, va intra pe teren și Franța. Pe hârtie, diferența de valoare dintre francezi și irakieni este una dintre cele mai mari de la acest Mondial. Campioana mondială vine după un 4-1 convingător cu Senegal, în timp ce irakienii au încasat patru goluri de la Norvegia și au lăsat impresia unei echipe curajoase, dar limitate. Mai grav pentru asiatici este că vor întâlni o Franță care știe deja ce a făcut Messi. Dacă argentinianul înscrie din nou și își mărește zestrea, presiunea se va muta automat pe umerii lui Mbappe. Iar dacă există un jucător care răspunde provocărilor prin goluri, acela este căpitanul Franței. Dubla reușită contra Senegalului l-a adus deja la 14 goluri marcate la Campionatele Mondiale și l-a transformat în cel mai bun marcator din istoria naționalei Franței. Mai important însă, Mbappe pare într-o formă fizică și mentală excelentă.

În fața unui Irak care a arătat numeroase vulnerabilități defensive, francezul ar putea avea parte de o seară extrem de productivă, iar Mbappe poate marca cât vrea și cât e nevoie.

Doi regi pentru un singur tron

Pe lângă lupta pentru trofeu există și bătălii paralele. Unele pentru glorie, altele pentru statistici, toate însă cu o încărcătură uriașă. Messi și Mbappe nu se vor afla azi față în față. Dar fiecare va urmări cu atenție ceea ce face celălalt. Argentinianul începe ziua din postura liderului clasamentului marcatorilor. Francezul are însă un adversar care pare mai accesibil și șansa de a răspunde imediat. Iar dacă amândoi își continuă forma din prima etapă, cursa pentru titlul de golgheter al Mondialului ar putea deveni la fel de spectaculoasă precum lupta pentru trofeul suprem.