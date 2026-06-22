S-a terminat joaca. Favoritele au restabilit ordinea mondială

Olanda a făcut scor, Germania și-a rezolvat problemele la timp ca să evite un meci „nuclear” cu Franța în 16-imi, iar echipele care au tratat Mondialul cu suficiență au început să achite nota de plată.

Dacă în urmă cu o săptămână outsiderii păreau gata să răstoarne ierarhiile, acum marile puteri au transmis un mesaj clar: „surprizele sunt tolerate, revoluțiile nu”.

Turcia, „marea rușine a Europei”

Dacă există o echipă care pleacă acasă cu capul plecat înainte de încheierea grupelor, aceea este Turcia. Eliminată matematic după doar două meciuri, naționala lui Vincenzo Montella reprezintă una dintre cele mai mari dezamăgiri ale turneului. Și poate cea mai mare dezamăgire din istoria recentă a fotbalului turc. Pe hârtie, turcii aveau una dintre cele mai talentate generații din ultimele decenii. Arda Guler la Real Madrid, Hakan Calhanoglu la Inter, Kenan Yildiz la Juventus. Jucători care evoluează la cel mai înalt nivel european și care ar fi trebuit să ducă Turcia fără emoții în fazele eliminatorii. În schimb, au reușit performanța de a pierde cu Australia și de a transforma ultimul meci cu SUA într-o simplă formalitate statistică.

Presa de pe Bosfor vorbește deja despre un eșec național și cere capul selecționerului. Iar adevărul este că puțini își imaginau un asemenea dezastru. Turcia nu a fost eliminată de Brazilia sau Franța. A fost eliminată de propria aroganță.

Cehia, specialista ratărilor

Dacă Turcia a fost depășită de adversari, Cehia s-a învins singură. Puține echipe au reușit performanța de a controla două meciuri și de a scoate atât de puțin din ele. Cehii au avut avantaj, au avut posesie, au avut ocazii și împotriva Coreei de Sud, și împotriva Africii de Sud. Rezultatul? Cehii sunt cu un picior în avionul de întoarcere. Pentru a mai spera la 16-imi, trebuie să învingă Mexicul chiar pe Azteca, într-un meci în care gazdele sunt deja calificate și ar putea folosi rezervele. Singurul lucru care îi ține în viață pe cehi este posibilitatea ca mexicanii să trateze partida cu relaxare. Numai că pe Azteca nimeni nu joacă relaxat. Iar publicul mexican nu vine la stadion pentru a vedea o înfrângere.

Germania a făcut calculele

Nemții au demonstrat încă o dată de ce sunt considerați maeștrii pragmatismului. Timp de aproape 70 de minute au fost în mare pericol. La 0-1 cu Coasta de Fildeș, Germania cobora pe locul secund în grupă și se îndrepta spre o posibilă confruntare cu Franța încă din 16-imi. Un scenariu pe care nimeni la Berlin nu și-l dorea. Din acel moment, germanii au apăsat accelerația, au întors rezultatul și au schimbat complet configurația tabloului. Acum evită cel mai probabil Franța și trimit Coasta de Fildeș pe culoarul campioanei mondiale. A fost o demonstrație de sânge rece și de eficiență. Germania nu joacă spectaculos. Dar întotdeauna știe să calculeze. Dacă calculele erau mai favorabile cu un rezultat de egalitate, nu trăgeau la victorie. Una peste alta, Coasta de Fildeș a jucat excelent și ar fi meritat un punct, însă este greu să faci față unei Germanii calculate, și contra căreia ratezi și 10 metri de poartă, la 1-1, în minutul 86. Parafrazându-l pe Garry Lineker, „nemții au dat un gol în prelungiri, înainte să urce în autocar”.

Olanda a arătat cât de mare este diferența

După dezamăgirea și criticile de la meciul de debut, Olanda și-a amintit că este una dintre marile puteri ale fotbalului european. Victima a fost Suedia, o echipă incomodă și bine organizată, care însă nu a avut nicio șansă în fața unui adversar concentrat. Batavii au demonstrat ceva ce se știa deja: atunci când joacă la capacitate maximă, pot produce pagube serioase oricărei echipe de la acest Mondial. Cu Tunisia în ultimul meci, locul întâi pare deja rezolvat.

În schimb, Japonia și Suedia se vor lupta direct pentru poziția secundă, o poziție care poate face diferența dintre un duel cu SUA și unul cu Germania.

La Mondial, locul doi nu este întotdeauna mai bun decât locul trei.

Curaçao, povestea care refuză să se termine

Înaintea turneului, mulți au privit calificarea Curaçao ca pe o glumă. Acum nu mai râde nimeni.

După golul marcat Germaniei în prima etapă, micuța națională caraibiană a reușit un nou rezultat istoric: 0-0 cu Ecuador. Rezultatul complică dramatic situația sud-americanilor, care sunt acum obligați să învingă Germania în ultima etapă pentru a merge mai departe.

Curaçao nu mai este doar simpatica echipă exotică a turneului. A devenit încurcătoarea de serviciu. Un rol care amintește de povestea celebrului echipaj de bob al Jamaicăi de la Jocurile Olimpice de iarnă din 1988: outsideri fără șanse pe hârtie, dar care au câștigat admirația întregii lumi.

Kovacs și meciul cu numărul 1.000

În timp ce unele vedete au dezamăgit, arbitrul român Istvan Kovacs și-a trecut în CV o bornă istorică. A condus partida Japonia - Tunisia, meciul cu numărul 1.000 din istoria Campionatelor Mondiale. Din fericire pentru el, n-a avut prea mult de lucru. Japonia și-a văzut de fotbal, Tunisia și-a văzut de supraviețuire. Au rezultat doar 15 faulturi și niciun cartonaș.

Pentru un arbitru cunoscut pentru autoritatea sa și pentru apetitul de a ține meciurile sub control strict, a fost probabil cea mai liniștită seară posibilă. Contestatarii din țară erau convinși că va strica meciul și că va marca momentul istoric împărțind cartonașe în toate direcțiile. Însă jucătorii nu i-au oferit această oportunitate.

În urma prestației din meciul Japonia - Tunisia, foarte lăudate, Kovacs va mai arbitra în fazele eliminatorii și nu este exclus să fie delegat chiar la finală! De altfel, Istvan Kovacs este singurul arbitru din istorie care a arbitrat finala celor 3 competiții europene intercluburi, Liga Campionilor, Europa League și Conference League, însă este adevărat că a treia competiție europeană intercluburi, Conference League a fost înființată în urmă cu 5 ani și de acum încolo vor mai fi arbitri care să bifeze „tripla cupelor europene”, însă Kovacs este primul.

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