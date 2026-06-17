FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele din Conference League. Universitatea Craiova și U Cluj cunosc scenariile pentru turul 2 european

Tragere la sorți favorabilă pentru FCSB și CFR Cluj în Conference League

Tragerea la sorți pentru turul al doilea preliminar al Conference League a stabilit adversarele pe care FCSB și CFR Cluj le vor întâlni în drumul spre faza grupelor. În același timp, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj au aflat cu cine ar putea juca dacă vor fi eliminate din competițiile europene superioare.

Fotbalul românesc a primit miercuri noi răspunsuri privind parcursul european al echipelor sale. La tragerea la sorți pentru turul al doilea preliminar al Conference League, FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele, în timp ce Universitatea Craiova și Universitatea Cluj au descoperit posibilele oponente în cazul în care nu vor reuși să treacă de primul obstacol din competițiile în care evoluează în prezent.

FCSB va întâlni FK Auda din Letonia

Cap de serie la tragerea la sorți, FCSB a avut parte de un adversar considerat accesibil. Campioana României va înfrunta formația FK Auda, ocupanta locului trei în campionatul Letoniei.

Prima manșă este programată la București, pe 23 iulie, în timp ce returul va avea loc o săptămână mai târziu la Riga.

FK Auda evoluează de doar cinci sezoane în prima ligă letonă și are în palmares două Cupe ale Letoniei, câștigate în 2022 și 2025. Acestea reprezintă cele mai importante performanțe din istoria clubului.

Diferența dintre cele două echipe este evidentă și din perspectiva valorii loturilor. Potrivit site-urilor de specialitate, întregul efectiv al letonilor este evaluat la aproximativ 4,45 milioane de euro, în timp ce lotul FCSB valorează peste 31 de milioane de euro.

CFR Cluj va juca împotriva câștigătoarei dintre Alashkert și Yelimay Semey

Și CFR Cluj a fost cap de serie la tragerea la sorți și va avea de trecut de învingătoarea duelului dintre Alashkert din Armenia și Yelimay Semey din Kazahstan.

Prima partidă se va disputa în deplasare, fie în Armenia, fie în Kazahstan, iar returul va avea loc pe terenul formației din Cluj-Napoca.

Atât Alashkert, cât și Yelimay Semey au încheiat sezonul precedent pe locul patru în campionatele lor interne, ceea ce face ca duelul pentru calificare să fie unul deschis. Cu toate acestea, experiența europeană a ardelenilor îi transformă într-una dintre favoritele confruntării.

Universitatea Craiova are două scenarii europene

Oltenii continuă lupta în preliminariile Ligii Campionilor, unde primul obstacol este reprezentat de Vitebsk.

În cazul în care Universitatea Craiova va fi eliminată în primul tur preliminar, echipa pregătită pentru noul sezon european va coborî în Conference League. Acolo ar urma să întâlnească pierzătoarea dublei dintre Kairat Almaty, campioana Kazahstanului, și Sutjeska Niksic, campioana Muntenegrului.

Există însă și varianta optimistă. Dacă Universitatea Craiova va trece de Vitebsk, atunci în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor va înfrunta câștigătoarea confruntării dintre Borac Banja Luka și Levski Sofia.

U Cluj poate da peste Brann sau PAOK

Universitatea Cluj se află în preliminariile Europa League, unde o are ca adversară pe Dinamo Kiev.

În cazul unei surprize și al unei calificări în fața formației ucrainene, ardelenii vor juca în turul următor împotriva lui PAOK Salonic, una dintre cele mai puternice echipe din Grecia.

Dacă însă vor pierde duelul cu Dinamo Kiev, clujenii își vor continua parcursul european în Conference League. Acolo îi așteaptă SK Brann, echipă care a încheiat sezonul 2025 pe locul patru în Norvegia.