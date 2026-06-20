Averi de science-fiction în fotbal: Doi miliardari fac legea banilor la Cupa Mondială!

Cupa Mondială 2026 se anunță cea mai profitabilă ediție din istoria competiției, cu venituri estimate de FIFA la aproximativ 13 miliarde de dolari. Însă sumele uriașe generate de fotbalul mondial nu se regăsesc doar în bilanțurile organizatorilor sau ale cluburilor.

Pe teren se află o generație de jucători care nu mai sunt doar sportivi, ci adevărate branduri mondiale. Unii au construit lanțuri hoteliere, alții au investit în cluburi de fotbal, tehnologie, fitness sau chiar competiții de șah. Doi dintre participanții la Cupa Mondială au depășit deja pragul simbolic al unei averi de un miliard de dolari.

Potrivit unei analize realizate de Business Insider pe baza datelor Forbes, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi sunt cei mai bogați fotbaliști prezenți la turneul final.

Clasamentul nu reflectă doar salariile încasate de jucători. Estimările includ contractele comerciale, afacerile și participațiile deținute de fotbaliști, însă exclud majoritatea câștigurilor din investiții financiare.

Astfel, diferențele dintre sportivi sunt date nu doar de contractele cu cluburile, ci și de succesul afacerilor dezvoltate în afara terenului.

Cristiano Ronaldo, primul fotbalist care a depășit pragul de un miliard de dolari

La 41 de ani, căpitanul Portugaliei participă la cea de-a șasea Cupă Mondială din carieră, un record în fotbalul masculin.

Ronaldo a câștigat în ultimele 12 luni aproximativ 300 de milioane de dolari, dintre care 235 de milioane provin din contractul cu clubul saudit Al-Nassr. Restul veniturilor vin din sponsorizări și afaceri dezvoltate în afara terenului. Averea sa este estimată la circa 1,2 miliarde de dolari.

În ultimul deceniu, portughezul a construit unul dintre cele mai puternice branduri personale din sport. Sub marca CR7 este comercializată o gamă largă de produse, de la lenjerie și încălțăminte până la parfumuri și accesorii.

Totodată, în parteneriat cu grupul hotelier Pestana, Ronaldo deține hoteluri în Lisabona, Madrid, Marrakech și New York. Tot sub brandul CR7 funcționează și o rețea de săli de fitness dezvoltată împreună cu compania americană Crunch Fitness.

Portughezul este și cofondator al Insparya, companie specializată în tratamente și transplant de păr, care operează clinici din mai multe țări europene.

Lionel Messi, discretul miliardar

Dacă Ronaldo a construit un imperiu bazat pe imagine și expunere mediatică, Lionel Messi a preferat o abordare mai discretă. Averea căpitanului Argentinei a ajuns la aproximativ 1,1 miliarde de dolari, ceea ce îl plasează în grupul restrâns al fotbaliștilor miliardari care evoluează la Cupa Mondială 2026.

În ultimele 12 luni, Messi a obținut aproximativ 140 de milioane de dolari, împărțite aproape egal între veniturile sportive și cele comerciale.

Mutarea la Inter Miami s-a dovedit una dintre cele mai inspirate decizii financiare ale carierei sale. Pe lângă salariu, contractul include beneficii comerciale și o opțiune care îi permite să devină acționar al clubului american.

Sosirea lui Messi în Statele Unite a avut un efect spectaculos asupra clubului. În 2026, Inter Miami a devenit cel mai valoros club din Major League Soccer, cu o valoare estimată de Forbes la 1,35 miliarde de dolari. Creșterea valorii clubului explică de ce participația pe care o poate obține la Inter Miami este considerată una dintre cele mai importante componente ale averii sale. Contractul negociat de argentinian îi permite să beneficieze de această apreciere și după retragere.

Messi deține și lanțul MiM Hotels, fondat în 2017, operat de grupul hotelier spaniol Meliá Hotels International. Rețeaua cuprinde hoteluri în mai multe destinații turistice din Spania și Andorra.

De asemenea, argentinianul colaborează de ani de zile cu Adidas, dar și cu branduri precum Lay's, Michelob Ultra și Lowe's. În ultimii ani și-a extins activitatea în zona media și a băuturilor sportive, lansând compania de producție 525 Rosario și marca de băuturi energizante Mas+.

Kylian Mbappé, investitor în sport și tehnologie

La doar 27 de ani, căpitanul Franței reprezintă noua generație de superstaruri care încearcă să își construiască averea înainte de finalul carierei. Mbappé a câștigat aproximativ 95 de milioane de dolari în ultimul an, dintre care 70 de milioane provin din contractul cu Real Madrid.

Prin compania sa de investiții Coalition Capital, francezul a devenit în 2024 acționar majoritar la Stade Malherbe Caen, un club cu tradiție din fotbalul francez.

Mbappé a investit și în SailGP, competiția internațională de navigație fondată de miliardarul american Larry Ellison, dar și în Sorare, una dintre cele mai cunoscute platforme de colecționare digitală bazată pe tehnologia blockchain.

Strategia sa este diferită de cea a generațiilor anterioare: mai puține investiții în imobiliare și mai mult interes pentru tehnologie și active digitale.

Erling Haaland pariază pe șah

Atacantul Norvegiei și al clubului Manchester City a devenit unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din lume după semnarea unui contract pe termen lung cu campioana Angliei. În ultimele 12 luni, Haaland a încasat aproximativ 80 de milioane de dolari.

Una dintre cele mai surprinzătoare investiții ale sale este participarea în turneul Norway Chess, cea mai importantă competiție de șah din Scandinavia.

Proiectul urmărește dezvoltarea unui circuit internațional care să transforme șahul într-un produs comercial mai atractiv pentru sponsori și televiziuni, după modelul marilor competiții sportive.

Vinícius Júnior investește în fotbal

Starul Braziliei și al clubului Real Madrid a obținut venituri estimate la aproximativ 60 de milioane de dolari în ultimul an.

Pe lângă contractele comerciale cu Nike, Gatorade, Pepsi și EA Sports, Vinícius Júnior a ales să investească direct în fotbal.

Brazilianul face parte din grupul de investitori care a preluat pachetul majoritar de acțiuni al clubului portughez FC Alverca, o strategie urmată în ultimii ani de tot mai mulți fotbaliști de top.

Modelul este inspirat de exemplele lui David Beckham și Kylian Mbappé: transformarea notorietății sportive în participații la cluburi care își pot multiplica valoarea în timp.

Fotbaliștii devin oameni de afaceri

Dacă în trecut averile sportivilor depindeau aproape exclusiv de salarii și contracte de publicitate, generația actuală încearcă să își construiască surse de venit care să funcționeze și după retragere.

Hoteluri, cluburi de fotbal, companii de tehnologie, platforme digitale, fitness sau produse de consum - acestea sunt domeniile în care investesc cele mai mari vedete ale Cupei Mondiale 2026, transformând succesul de pe teren în imperii de afaceri.

Cristiano Ronaldo și Lionel Messi au devenit deja miliardari, iar generația reprezentată de Mbappé, Haaland și Vinícius Júnior pare să urmeze același drum.

(sursa: Mediafax)