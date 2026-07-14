Blestemul spaniol: poate Franța să rupă seria neagră din fața Spaniei? Prima semifinală a Cupei Mondiale 2026 se joacă astăzi

Franța și Spania se întâlnesc astăzi, 14 iulie, de la ora 22:00 (ora României), în prima semifinală a Cupei Mondiale 2026, pe AT&T Stadium din Arlington, Texas. Este, fără exagerare, meciul cel mai așteptat al turneului până acum — o confruntare între echipele clasate pe primele două locuri în clasamentul FIFA, într-o ediție care a adus, pentru prima dată din 1994 (anul introducerii clasamentului), toate cele patru națiuni favorite în semifinale.

Parcursuri aproape perfecte până în semifinală

Franța lui Didier Deschamps a avut un traseu impecabil în fazele eliminatorii: victorii clare în fața Suediei (3-0), Paraguayului (1-0) și Marocului (2-0), fără să primească niciun gol. Este a treia prezență consecutivă a „Cocoșilor Galici" în semifinalele unui Campionat Mondial și a opta din istorie — record depășit doar de Italia, cu 12 apariții în penultima fază a turneului. Kylian Mbappé rămâne principalul pericol ofensiv al Franței, cu 8 goluri marcate în acest turneu, la doar unul distanță de recordul all-time al lui Lionel Messi, iar Ousmane Dembélé a adus punctul decisiv în sferturi, ajungând la cinci goluri. Selecționerul Deschamps va deveni, cu acest meci, antrenorul cu cele mai multe partide conduse la Cupe Mondiale, totalizând 26.

Spania lui Luis de la Fuente a pornit turneul mai timid, cu un 0-0 surprinzător în fața Capului Verde, dar a încheiat grupa pe primul loc și a eliminat, pe rând, Austria (3-0), Portugalia (1-0) și Belgia (2-1) — ultimele două victorii venind grație golurilor lui Mikel Merino. Este doar a doua semifinală de Cupă Mondială din istoria Spaniei, după triumful din 2010, iar „La Roja" traversează o serie remarcabilă de 36 de meciuri consecutive fără înfrângere în timpul regulamentar, început în martie 2024.

Istoricul confruntărilor directe favorizează Spania

Statisticile directe înclină clar spre iberici: din 38 de meciuri disputate între cele două selecționate, Spania a câștigat 18, Franța 13, iar 7 s-au încheiat la egalitate. Mai relevant pentru contextul actual este că Spania s-a impus și în ultimele două dueluri directe importante — 2-1 în semifinalele EURO 2024 și 5-4 în semifinalele UEFA Nations League din 2025 — ceea ce adaugă o miză psihologică suplimentară pentru tabăra franceză, aflată în căutarea revanșei.

Yamal, marele pericol al Spaniei

Deși extrema Barcelonei, Lamine Yamal, nu a strălucit ofensiv la acest turneu (un singur gol, în faza grupelor, împotriva Arabiei Saudite), Deschamps a recunoscut public că tânărul spaniol — care împlinește 19 ani chiar înaintea meciului — rămâne unul dintre principalele pericole ale adversarei: „Este un jucător capabil să facă diferența, iar obiectivul oricărui adversar este să-i limiteze influența. Dar nici pentru el nu va fi ușor în duelurile unu la unu cu jucătorii noștri", a declarat selecționerul francez.

Fundașul Ibrahima Konaté a mers pe aceeași linie, avertizând că amenințarea spaniolă nu se rezumă la un singur jucător: „Nu este doar Lamine". De partea cealaltă, Yamal a preferat să nu intre în polemici legate de declarația controversată a fostului premier spaniol Mariano Rajoy, care descrisese Franța drept „o echipă de foarte înalt nivel, dar fără francezi" — afirmație interpretată pe scară largă ca o contestare a identității naționale a jucătorilor francezi cu origini africane sau din alte comunități, și criticată de oficiali din ambele tabere. Yamal a mutat discuția spre rolul social al fotbalului: „Dacă fotbalul servește la ceva, este să integreze oamenii în societate. Și nu există un exemplu mai bun decât Franța și noi."

Câștigătoarea din Franța - Spania va juca finala Cupei Mondiale 2026 duminică, 19 iulie, pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, împotriva învingătoarei din cealaltă semifinală, Anglia - Argentina, programată mâine, 15 iulie, tot de la ora 22:00. Meciul de la Arlington va fi transmis în România la Antena 1 și Antena Play.