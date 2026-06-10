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Haaland – timpul scuzelor s-a terminat

de Adi Munteanu    |    10 Iun 2026   •   01:55
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Haaland – timpul scuzelor s-a terminat
Hepta/Haaland, pus în fața maturității fotbalistice

De ani întregi auzim mereu asta: Haaland nu poate face minuni de unul singur la naționala Norvegiei. Corect. Dar nici marile vedete nu sunt judecate după golurile marcate cu San Marino sau Estonia.

Norvegia vine cu o generație cum nu a mai avut de la Tore Andre Flo. Odegaard, Haaland, Nusa, Schjelderup și Sorloth formează o echipă capabilă să încurce pe oricine. La club, Haaland a câștigat aproape tot.

La națională însă nu are încă un moment definitoriu. Maradona are Mexic '86. Zidane are Franța '98. Messi are Qatar 2022. Ronaldo are Euro 2016. Haaland are încă un spațiu gol în CV, iar Mondialul american este ocazia perfectă să-l completeze. 

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Subiecte în articol: haaland scuze naționala Norvegia
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