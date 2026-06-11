Încep nopțile albe ale Mondialului

Pentru suporteri încep 6 săptămâni de pasiune, emoții și nopți albe, iar pentru jucători - momentul în care toate calculele și pronosticurile nu mai contează.

Primele trei zile ale competiției aduc pe teren toate cele trei țări gazdă, fiecare cu propriul moment de sărbătoare și festivitate de deschidere. Dacă în mod normal debutul unui Mondial este prudent, acum presiunea va fi mai mare. Nicio gazdă nu își dorește să înceapă cu un pas greșit, mai ales că ele sunt rivalele din America de Nord.

Mexic și Africa de Sud deschid balul

Primul meci al turneului se joacă joi seară, la Ciudad de Mexico, între Mexic și Africa de Sud. Atmosfera se anunță incendiară, iar fanii vor face din nou acel val din tribunele stadionului Azteca, locul unde s-au inventat. Mexicul este obișnuit cu marile scene, găzduind pentru a treia oară o Cupă Mondială, după 1970 și 1986, iar naționala „El Tri” participă constant la turneele finale și a avut aproape mereu capacitatea de a trece de faza grupelor. De această dată însă, presiunea este uriașă. Publicul așteaptă mai mult decât o simplă calificare în fazele eliminatorii, iar orice pas greșit va fi analizat la microscop.

De cealaltă parte, Africa de Sud vine fără povara marilor așteptări. Tocmai acest lucru poate transforma echipa africană într-un adversar incomod. Rapiditatea jucătorilor din ofensivă și entuziasmul unei generații aflate în ascensiune pot crea probleme oricui. În teorie, mexicanii pornesc favoriți, însă istoria Mondialelor a demonstrat de nenumărate ori că meciurile inaugurale sunt printre cele mai greu de gestionat.

Pronostic: Mexic are șansă, însă nu e suficient pentru un succes facil.

Coreea de Sud și Cehia caută un start perfect

Vineri dimineață, iubitorii fotbalului vor avea parte de un duel interesant între Coreea de Sud și Cehia. Asiaticii continuă tradiția unui fotbal bazat pe disciplină tactică, intensitate și efort colectiv. Coreea de Sud a demonstrat în ultimele ediții că poate pune probleme inclusiv marilor favorite, iar prezențele constante la turneele finale nu mai reprezintă de mult o surpriză.

Cehia mizează pe școala central-europeană, pe organizare și pe un joc direct, eficient. Chiar dacă nu beneficiază de strălucirea unor superputeri precum Germania, Franța sau Spania, cehii rămân o formație capabilă să profite de orice greșeală. Partida se anunță una echilibrată, în care detaliile și inspirația individuală pot face diferența.

Pronostic: egalul pare un rezultat posibil, într-un meci în care niciuna dintre echipe nu va dori să riște prea mult.

Canada visează la o victorie istorică

Seara de vineri aduce în prim-plan a doua țară gazdă. Canada va disputa primul său meci la acest Mondial în fața Bosniei și Herțegovinei. Fotbalul canadian a crescut enorm în ultimul deceniu. Investițiile în infrastructură, dezvoltarea campionatului intern și apariția unei generații talentate din care majoritatea joacă în campionatele tari din Europa au schimbat statutul unei reprezentative care, până nu de mult, era considerată o prezență exotică la marile competiții.

Bosnia și Herțegovina este însă genul de adversar care nu trebuie subestimat. Echipele din spațiul ex-iugoslav au demonstrat constant că pot compensa lipsa vedetelor prin caracter, organizare și spirit de luptă. Canadienii vor avea avantajul publicului și al entuziasmului, însă vor trebui să gestioneze și presiunea debutului.

Pronostic: Canada pare să aibă argumente suplimentare, însă meciul ar putea fi mult mai echilibrat decât sugerează calculele hârtiei.

SUA - Paraguay, primul duel cu adevărat tare

Capul de afiș al primelor zile este programat în noaptea de sâmbătă, când Statele Unite întâlnesc Paraguay. Nord-americanii și-au propus de ani buni să transforme fotbalul într-un sport major pe piața internă, iar organizarea Cupei Mondiale pentru a doua oară reprezintă o oportunitate uriașă. Naționala Statelor Unite dispune de un lot valoros, cu mulți jucători formați sau consacrați în campionatele europene.

Paraguay reprezintă însă tipul clasic de adversar sud-american pe care nimeni nu și-l dorește. Echipa este agresivă, foarte bine organizată, foarte tehnică și capabilă să transforme orice meci fie într-o luptă de uzură fie în spectacol. De-a lungul timpului, paraguayenii au încurcat adversari mult mai bine cotați, ca Brazilia, Argentina sau Columbia.

Dacă Mexic - Africa de Sud este meciul emoției inaugurale, SUA - Paraguay are toate ingredientele unei confruntări spectaculoase. Ritm, intensitate, dueluri fizice și o miză importantă încă din prima etapă.

Pronostic: avantaj pentru americani, dar la limită.

Program (Antena 1 și Antena Play)

Joi, 11 iunie

20.30 - Ceremonia de deschidere (Mexic)

22.00 - Mexic - Africa de Sud (Grupa A)

Vineri, 12 iunie

5.00 - Coreea de Sud - Cehia (Grupa A)

20.30 - Ceremonia de deschidere (Canada)

22.00 - Canada - Bosnia și Herțegovina (Grupa B)

Sâmbătă, 13 iunie

2.30 - Ceremonia de deschidere (SUA)

4.00 - SUA - Paraguay (Grupa D)

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