Jude Bellingham – între superstar și produs de marketing

Mijlocașul lui Real Madrid este, fără îndoială, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai lumii. Problema este că în jurul lui s-a construit deja o campanie de marketing care îl prezintă drept următorul Beckenbauer, Zidane și Gerrard la un loc.

Dacă Anglia va ridica trofeul, Bellingham va deveni rege. Dacă nu, va descoperi imediat cât de repede se schimbă opinia publică pe insulă.