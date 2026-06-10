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Jurnalul.ro Sport Fotbal international Jude Bellingham – între superstar și produs de marketing

Jude Bellingham – între superstar și produs de marketing

de Adi Munteanu    |    10 Iun 2026   •   02:20
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Jude Bellingham – între superstar și produs de marketing
Adevărata valoare a lui Bellingham sau doar un brand

​​​​​​​Jude Bellingham este când salvatorul Angliei,  când principalul vinovat după un eșec.

Mijlocașul lui Real Madrid este, fără îndoială, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai lumii. Problema este că în jurul lui s-a construit deja o campanie de marketing care îl prezintă drept următorul Beckenbauer, Zidane și Gerrard la un loc.

Dacă Anglia va ridica trofeul, Bellingham va deveni rege. Dacă nu, va descoperi imediat cât de repede se schimbă opinia publică pe insulă.

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Subiecte în articol: superstar produs marketing
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