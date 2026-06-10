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Lamine Yamal – copilul care trebuie să care o țară întreagă

de Adi Munteanu    |    10 Iun 2026   •   03:40
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Lamine Yamal – copilul care trebuie să care o țară întreagă
Lamine Yamal, noul „salvator” al Spaniei

​​​​​​​La doar 18 ani, Lamine Yamal a ajuns deja în situația în care o țară întreagă îi cere să fie decisiv în toate meciurile. După triumful cu Spania la Euro 2024 și sezonul excelent de la Barcelona, noua modă în fotbal este să i se pună în cârcă toate așteptările.

Mondialul din 2026 va fi primul său examen adevărat. Una este să impresionezi în campionat sau într-un turneu continental și cu totul altceva să duci pe umeri presiunea unui Campionat Mondial. Pelé a făcut-o. Maradona a făcut-o. Messi a avut nevoie de aproape două decenii.

Problema lui Yamal nu este talentul. Îl are din belșug. Problema este că în jurul lui s-a construit deja o legendă înainte să apuce să joace primul meci la un Mondial.

 Spania are o generație excelentă, însă dacă lucrurile vor merge prost, primele critici vor veni exact către puștiul pe care toată lumea îl laudă astăzi. Așa funcționează fotbalul modern: te ridică la cer într-o săptămână și te coboară în subsolul internetului în următoarea.

Avantajul lui Yamal este că jumătate din națională este Made in FC Barcelona. Îi are pe Pedri, Gavi, Olmo, Ferran Torres. Nu-l are pe Raphinha, ca la club, însă îl are pe bunul lui prieten Nico Williams, de la Bilbao. 

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Subiecte în articol: Lamine Yamal copil meciuri
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