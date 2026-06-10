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Jurnalul.ro Sport Fotbal international Lautaro Martinez sau Mbappe?

Lautaro Martinez sau Mbappe?

de Adi Munteanu    |    10 Iun 2026   •   03:00
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Lautaro Martinez sau Mbappe?
Cine este adevăratul număr 1 dintre Lautaro și Mbappé?

În fiecare generație apare întrebarea care îi preocupă pe suporteri: cine va fi omul turneului? La Mondialul din 2026, două nume ies în evidență înaintea tuturor: Lautaro Martinez și Kylian Mbappé.

Căpitanul lui Inter și adjunctul lui Messi la naționala Argentinei traversează cea mai bună perioadă a carierei. Lautaro a devenit un atacant complet, capabil să marcheze din orice poziție și să decidă meciuri importante. În plus, joacă într-o echipă care știe deja cum să câștige un Campionat Mondial. Spre deosebire de Mbappé, Lautaro a avut succes total la club, câștigând eventul în Italia.

De partea cealaltă se află Mbappé, probabil cel mai spectaculos fotbalist al generației sale. Campion mondial în 2018 și finalist în 2022, francezul a demonstrat că marile scene sunt mediul său natural. Viteza, tehnica și instinctul de gol îl transformă în principalul favorit la titlul de golgheter al competiției, iar acest lucru ar schimba și statutul lui la Real Madrid, unde, în ultimul timp a fost contestat de suporteri, acuzat că îl interesează mai mult Mondialul decât clubul.

Dacă Argentina va ajunge din nou în fazele finale, Lautaro poate deveni urmașul perfect al lui Messi. Dacă Franța își va confirma statutul de favorită, Mbappé are șansa de a se așeza definitiv la masa marilor legende ale fotbalului mondial. 

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Subiecte în articol: Lautaro Martinez mbappe
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