În așteptarea lui Messi și Mbappe

Și totuși, în ciuda tuturor poveștilor frumoase care se scriu deja pe terenurile Americii de Nord, senzația este că Mondialul încă nu a început cu adevărat. Pentru că lumea fotbalului așteaptă altceva.

Așteaptă să-i vadă pe Messi și Mbappe. Fotografia în care cei doi merg unul lângă altul pare să surprindă perfect momentul în care se află fotbalul mondial. Un campion care se apropie de finalul unei cariere legendare și un altul care încearcă să preia tronul. Un rege și moștenitorul său.

Mondialul a început, vedetele încă nu

Până acum, spectacolul a fost oferit mai degrabă de outsideri. Australia a produs șocul începutului de turneu, Marocul a impresionat prin joc, iar Coreea de Sud și Cehia au oferit una dintre cele mai frumoase partide de până acum. Dar marile staruri ale competiției încă nu au oferit acele momente care rămân în memoria colectivă ani la rând. Nu am văzut încă acel gol imposibil de la 25 de metri. Nu am văzut încă acea cursă care ridică un stadion în picioare. Nu am văzut încă acel meci despre care să se vorbească peste zece ani.

Mondialele sunt construite din asemenea momente. Iar de cele mai multe ori ele apar atunci când mingea ajunge la jucătorii capabili să schimbe singuri soarta unui meci.

Messi caută imposibilul

Pentru Lionel Messi, acest turneu are o semnificație aparte. A câștigat deja tot ce putea câștiga. A ridicat Cupa Mondială, a cucerit Europa, America și aproape toate recordurile imaginabile. În mod normal, nu mai are nimic de demonstrat. Și totuși, tocmai această libertate îl poate face și mai spectaculos. Pentru argentinian, Mondialul din America de Nord pare mai degrabă o ultimă aventură decât o obligație. Nu mai joacă pentru validare. Nu mai joacă pentru critici. Nu mai joacă pentru comparațiile nesfârșite. Joacă pentru plăcerea fotbalului.

Iar istoria sportului este plină de campioni care au devenit cei mai periculoși exact atunci când au scăpat de presiune.

Mbappe vrea să devină noul rege

În tabăra cealaltă, Mbappe are exact opusul. Presiune. Foamea de trofee. Dorința de a construi o moștenire. La vârsta la care alții încă încearcă să se impună la nivel internațional, francezul este deja campion mondial și unul dintre cei mai cunoscuți și bine plătiți sportivi ai planetei. Dar asta nu îi este suficient. Mbappe știe că marile legende nu sunt judecate după un singur turneu, ci după capacitatea de a domina o epocă. Pele, Maradona, Zidane, Ronaldo sau Messi au rămas în istorie pentru că au fost mereu în centrul scenei. Exact asta încearcă să facă și atacantul Franței.

O fotografie care spune povestea unei epoci

Imaginea cu Messi și Mbappe mergând unul lângă altul spune mai mult decât multe articole. Un jucător care a definit ultimele două decenii și altul care vrea să definească următoarele două.

Poate că niciunul nu va câștiga acest Mondial. Dar indiferent cine va ridica trofeul pe 19 iulie, milioane de oameni vor urmări turneul așteptând același lucru. Momentul în care Messi va inventa încă o dată imposibilul sau momentul în care Mbappe va demonstra că fotbalul are deja un nou rege.

Nemții, gentlemeni

Germania a bifat cea mai clară victorie de până acum la Mondial, însă pentru câteva zeci de minute reflectoarele au aparținut outsiderului. Curaçao a marcat, a egalat și a trăit visul unei generații înainte ca nemții să readucă meciul în limitele normalului.

Diferența de valoare dintre Mannschaft și Curaçao era atât de mare încât orice alt rezultat decât o victorie confortabilă a nemților ar fi reprezentat una dintre cele mai mari surprize din istoria competiției. Și totuși, pentru câteva zeci de minute, povestea meciului nu a fost despre Germania.

A fost despre Curaçao.

Micul stat insular din Caraibe, cu o populație care încape într-un cartier al Berlinului, a trăit momente pe care fotbalul le oferă doar foarte rar. Jucătorii săi au reușit ceea ce milioane de copii visează când bat mingea pe terenurile din fața casei: au marcat împotriva Germaniei la Campionatul Mondial. Cele 17 minute în care tabela a arătat 1-1 sunt de trecut în toate cărțile de istorie din Curaçao, iar marcatorul, Livano Comenencia, 22 de ani, poate fi de pe acum numit erou național. În acel moment, pentru fotbaliștii din Curaçao și pentru cei care îi urmăreau de acasă, clasamentele FIFA, valorile de piață și istoria fotbalului mondial nu mai contau. Exista doar clipa când au marcat împotriva unei echipe de patru ori campioană mondială.

Germania nu s-a grăbit, nu a fost deranjată de situație, nu a încercat să rezolve imediat meciul. I-a lăsat pe adversari să-și trăiască momentele de bucurie, clipele de glorie, să facă fiesta în tribună.

Diferența de valoare era prea mare pentru ca surpriza să reziste până la final. Mai devreme sau mai târziu, logica fotbalului urma să își spună cuvântul, iar lucrurile au intrat treptat în normal.

Chiar și așa, rezultatul final nu spune întreaga poveste. Pentru că, peste ani, nimeni din Curaçao nu își va aminti exact câte goluri au marcat nemții. În schimb, toți își vor aminti perfect ziua și minutul în care Livano Comenencia a înscris la Campionatul Mondial împotriva uriașei Germania. Ziua în care tabela a arătat 1-1 cu o campioană mondială. Ziua în care o țară întreagă și-a permis să viseze.

Pentru Germania, acest 7-1 reprezintă confirmarea că mecanismul funcționează. În schimb, pentru Curaçao, indiferent ce va urma, prima partidă a adus deja ceva ce nu poate fi luat de nimeni: un loc în istoria fotbalului țării.

Olanda a confundat Japonia cu un adversar modest

Olanda a plătit din nou prețul autosuficienței la turneele finale. „Portocala mecanică” a făcut doar 2-2 cu Japonia, într-un meci pe care mulți îl vedeau deja câștigat înainte de primul fluier.

Problema olandezilor nu este lipsa valorii. Din contră. Tocmai diferența de valoare de pe hârtie pare să fie capcana. Au intrat pe teren convinși că victoria va veni natural, însă au descoperit rapid că Japonia nu mai este de mult echipa exotică de acum două-trei decenii. Niponii au jucat exact ceea ce știm deja despre fotbalul lor: organizare impecabilă, disciplină tactică și o capacitate extraordinară de a respecta planul de joc până în ultimul minut.

Pentru Olanda, egalul reprezintă una dintre dezamăgirile începutului de turneu. Mai ales că în aceeași grupă Suedia a făcut spectacol cu Tunisia și a urcat pe primul loc. Acum urmează duelul direct dintre Olanda și Suedia, un meci care poate decide câștigătoarea grupei și care s-a transformat deja într-un examen neașteptat pentru elevii lui Ronald Koeman.

Norvegia visează la o poveste mare

După Messi, Mbappe, Vinicius sau Yamal, a venit momentul ca și unul dintre cei mai temuți atacanți ai lumii să intre în competiție. Norvegia debutează la Mondial împotriva Irakului, iar toate privirile vor fi îndreptate către Erling Haaland.

Pentru atacantul norvegian, acesta este turneul care poate schimba definitiv percepția asupra carierei sale. La nivel de club a câștigat aproape tot și a doborât record după record. Singurul reproș care i-a fost adus constant este lipsa performanțelor la echipa națională. Acum are ocazia să răspundă.

Norvegia nu face parte din cercul marilor favorite, însă este una dintre echipele pe care nimeni nu și le dorește în fazele eliminatorii. Cu Haaland în atac și cu Martin Odegaard la construcție, scandinavii au suficient talent pentru a crea probleme oricui. Mai ales că grupa lor nu este deloc simplă. După Irak urmează Senegal și Franța. Practic, încă din faza grupelor, norvegienii vor afla exact unde se situează în ierarhia fotbalului mondial. Pentru suporteri, însă, miza este alta.

Norvegia nu a mai avut de foarte mult timp un jucător care să poată schimba singur soarta unui meci la nivel mondial. Astăzi are chiar doi, cuplul Haaland - Odegaard. Iar la începutul fiecărui turneu mare apare aceeași întrebare: Poate Haaland să fie pentru Norvegia ceea ce a fost Messi pentru Argentina sau ceea ce a devenit Mbappe pentru Franța?

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