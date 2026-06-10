Mondialul, exclusiv în Universul Antena. 11 comentatori, 8 reporteri la fața locului

Antena este prima televiziune comercială din țară care transmite FIFA World Cup™, consolidându-și statutul de destinație principală pentru cele mai importante competiții sportive internaționale. Mai mult, după ediția din 2026, Antena va transmite și FIFA World Cup 2030™, devenind casa Campionatului Mondial pentru următoarele două ediții ale competiției.

Prima Cupă Mondială transmisă cu sunet surround în România

Această ediție a Cupei mondiale aduce o premieră tehnologică pentru publicul din România. Pentru prima dată, un turneu final va fi transmis cu sunet surround, oferind telespectatorilor o experiență de vizionare mult mai apropiată de cea trăită pe stadion. Atmosfera tribunelor, reacțiile suporterilor, intensitatea fiecărei faze și emoția marilor arene vor ajunge în casele românilor la un nivel superior de imersiune.

104 meciuri live și sute de ore de conținut

Pe durata turneului, Universul Antena va transmite în direct toate cele 104 meciuri ale competiției, alături de sute de ore de programe dedicate, analize, rezumate, intervenții de la fața locului și conținut exclusiv. Pentru a aduce publicului atmosfera de la fața locului, Antena a trimis în America de Nord trei echipe speciale de reporteri și operatori. Echipa Observator, formată din Cristi Popovici și Petrică Rogoz, se află deja în Statele Unite, unde urmărește pregătirile pentru debutul competiției. Lor li se alătură două echipe Antena Sport care vor transmite cele mai importante momente din jurul turneului. Reporterii prezenți la Campionatul Mondial sunt Silviu Corneanu, Bogdan Gheorghe și Cristi Popovici, alături de operatorii Cristian Vidu, Florin Rotaru și Petrică Rogoz.

Transmisiunile vor fi comentate de o echipă extinsă de specialiști și jurnaliști sportivi formată din Felix Drăghici, Andrei Rădulescu, Marian Olaianos, Dan Pavel, Bogdan Pasăre, Robert Șișcă, Bogdan Hofbauer, Adrian Cheltuitoru, Valentin Halacenco, Bogdan Ormuz și Andrei Nicolae.

În 2026, principalele programe și vedete ale Antena 1 și Antena 3 CNN, alături de resursele AntenaPLAY, vor fi implicate în acoperirea celui mai urmărit eveniment sportiv al planetei. Publicul va avea acces la studiouri speciale, transmisiuni live, programe tematice, analize, rezumate, conținut digital și social media, transformând FIFA World Cup 2026™ într-o experiență prezentă pe toate ecranele și pe tot parcursul zilei.

Transmisiuni speciale pe Antena Play

În lumea digitală, AntenaPLAY aduce o experiență unică pentru consumatorii acestui sport-fenomen: două canale exclusive, access cu o oră înainte de joc pe transmisia live, toate golurile şi rezumatele în timp real, show-uri dedicate cu vedete din fotbal şi showbiz, dar şi acces exclusiv la camere suplimentare față de semnalul TV, prin inovația Match Buddy - unghiuri si camere disponibile la meciul zilei doar pentru abonati.

Primele transmisiuni de la FIFA World Cup 2026.

Joi, 11 iunie

20:30 – Toată lumea la Antena! Studio de meci şi ceremonia de deschidere din Mexic

22:00 – Mexic – Africa de Sud

Vineri, 12 iunie

05:00 – Coreea de Sud – Cehia

20:30 – Toată lumea la Antena! Studio de meci şi ceremonia de deschidere din Canada

22:00 – Canada – Bosnia și Herțegovina

Sâmbătă, 13 iunie

02:30 – Toată lumea la Antena! Studio de meci şi ceremonia de deschidere din SUA

04:00 – SUA – Paraguay