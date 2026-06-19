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Jurnalul.ro Sport Fotbal international PAOK Salonic a anunțat oficial despărțirea de Răzvan Lucescu

PAOK Salonic a anunțat oficial despărțirea de Răzvan Lucescu

de Redacția Jurnalul    |    19 Iun 2026   •   22:45
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PAOK Salonic a anunțat oficial despărțirea de Răzvan Lucescu
Hepta/Răzvan Lucescu a reziliat contractul cu PAOK

 PAOK Salonic a anunțat vineri oficial încetarea colaborării cu antrenorul român Răzvan Lucescu.

Potrivit unui comunicat al clubului, colaborarea încetează „de comun acord”.

Reprezentanții echipei susțin că Răzvan Lucescu și-a legat numele de una dintre cele mai importante perioade din istoria clubului.

„Prin devotament, pasiune și muncă neîncetată, a contribuit decisiv la atingerea unor obiective majore și la formarea unei echipe care a oferit momente unice suporterilor noștri. Parcursul nostru comun a fost marcat de titluri, victorii importante, emoții intense și momente care vor rămâne de neuitat în memoria familiei PAOK”.

Reprezentanții clubului îi mulțumesc lui Răzvan Lucescu pentru tot ceea ce a oferit clubului și îi urează sănătate, fericire și mult succes în continuare.

„Răzvan va rămâne întotdeauna o parte importantă din istoria PAOK”, adaugă ei.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: paok razvan lucescu
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