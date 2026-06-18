Regal Messi, Haaland, Mbappe

Șapte goluri și o noapte care a readus Campionatul Mondial la nivelul de Campionat Mondial.

Mbappe a intrat în istorie

Franța a învins Senegalul, însă meciul a fost mai mult decât o simplă victorie. A fost seara în care Kylian Mbappe a devenit cel mai bun marcator din istoria naționalei Franței. A înscris de două ori și a oferit și pasa decisivă pentru Barcola, fiind implicat direct la cele trei goluri. Mai impresionant decât cifrele este însă faptul că după o primă repriză anostă a întregiii echipe a Franței, dominată copios de Senegal, în partea a doua Mbappe s-a luat în serios și a început să joace cu o naturalețe dezarmantă. Și fără să se vadă că depune un efort deosebit a zburdat în momentele decisive.

Cele două goluri marcate contra Senegalului l-au dus la 14 reușite în istoria participărilor sale la Campionatele Mondiale, o performanță care îl apropie de cele mai mari nume din istoria competiției. Însă omul meciului nu a fost Mbappe, ci Michael Olise. Mijlocașul francez al lui Bayern Munchen a făcut spectacol, mai ales după pauză, când a destabilizat constant defensiva africană prin driblinguri, accelerații și pase care au rupt liniile adverse. Dacă Mbappe a fost executantul perfect, Olise a fost servantul și artistul. Pentru Franța, vestea cea mai bună nu este însă victoria, ci faptul că Mbappe pare pregătit să domine acest Mondial.

Haaland a făcut diferența

Norvegia a câștigat cu 4-1 împotriva Irakului, însă scorul final este foarte înșelător. Cei care au văzut doar rezultatul ar putea crede că nordicii au controlat partida de la un capăt la altul. Realitatea din teren a fost mult mai complicată.

Irakul a fost unul dintre cei mai incomozi adversari întâlniți până acum de o favorită. A atacat curajos, a creat ocazii și a pus numeroase probleme defensivei norvegiene, iar meciul a fost surprinzător de echilibrat.

Diferența a făcut-o însă omul care schimbă aproape orice meci în care intră pe teren, Erling Haaland. A fost decisiv și a demonstrat încă o dată de ce este considerat unul dintre cei mai eficienți marcatori ai generației sale. De fiecare dată când Irakul dădea semne că reintră în joc, apărea Haaland și restabilea ordinea. Iar la 25 de ani are 57 de goluri în 51 de meciuri la naționala mare a Norvegiei. Mai are și 25 de goluri la naționalele de tineret în 25 de meciuri. Dacă mai adăugăm și cele 162 pentru Manchester City ajungem la niște cifre amețitoare.

Privind desfășurarea partidei, se poate spune că irakienii au plătit lipsa unui Haaland irakian. Ocazii au avut. Și-au creat multe situații de gol. Au arătat curaj. Au dominat porțiuni mari din meci, dar au aflat pe propria piele că în fotbalul mare diferența este făcută de jucătorii capabili să transforme o jumătate de ocazie într-un gol. Norvegia îl are pe Haaland, Irakul, nu.

Messi, ca în vremurile bune

Dacă Mbappe a impresionat prin eficiență, iar Haaland prin forță, Lionel Messi a oferit ceva diferit. Magie.

Argentina a câștigat cu 3-0, iar Messi a reușit o triplă care a ridicat tribunele în picioare și a reaprins nostalgia celor care l-au urmărit în anii săi de aur. La 39 de ani, argentinianul a părut pentru câteva zeci de minute întors în perioada în care domina fotbalul mondial aproape în fiecare săptămână.

Desigur, vor exista voci care vor spune că Algeria nu reprezintă un reper relevant și că diferența de valoare era prea mare pentru a trage concluzii. Numai că meciul nu a fost atât de dezechilibrat pe cât sugerează scorul.

Algerienii au avut chiar mai multă posesie pe ansamblul partidei și au demonstrat că pot construi și pune probleme. Dacă privim strict jocul colectiv, diferența dintre cele două echipe nu a fost uriașă. Însă fotbalul se decide rareori la capitolul posesie.

Se decide în momentele-cheie. Iar acolo Messi a fost devastator. Parafrazând o celebră observație a lui Mircea Lucescu, s-ar putea spune că „dacă scoatem cele trei goluri ale lui Messi, meciul a fost pe alocuri echilibrat”.

Problema Algeriei este că nu poți scoate cele trei goluri, iar cel mai trist om din lume a fost, probabil, Zinedine Zidane, care și-a văzut fiul din poarta Algeriei, Luca Zidane, cum încasează „trei boabe” de la Messi. Însă cât de fiu de Zidane ai fi, tot nu poți anticipa nici pasele care au creat panică în defensivă și nici deciziile luate în fracțiuni de secundă de către Messi. Exact acestea sunt lucrurile care separă un mare fotbalist de o legendă. Iar pentru prestația sa, Messi a primit nota 9,6, cea mai mare acordată până acum la acest Campionat Mondial. O cifră care spune multe, dar nu chiar tot, pentru că anumite prestații nu pot fi măsurate doar în statistici. Ele trebuie văzute.

Noaptea în care vedetele au răspuns

Primele zile ale turneului au aparținut surprizelor și outsiderilor. Australia, Capul Verde, Egiptul sau Japonia au demonstrat că diferențele dintre naționale se micșorează când joci cu multă ambiție și că marile favorite nu mai au parte de meciuri ușoare. Dar Mondialele sunt construite pe marile personalități ale jocului, pe fotbaliștii care schimbă singuri soarta unei partide. Pele, Maradona, Cruyff, Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, iar Mbappe, Haaland și Messi au oferit exact ceea ce aștepta lumea de la ei: goluri, spectacol și sentimentul că orice este posibil atunci când mingea ajunge la picioarele lor.

Pentru o noapte, Mondialul a avut trei regi.

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