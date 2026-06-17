Șoc de la Cupa Mondială: Portugalia lui Cristiano Ronaldo s-a împiedicat de Congo

Partida Portugalia-Congo s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Scorul a fost deschis de mijlocașul lui PSG, Joao Neves, în minutul 6.

Africanii, reveniți la Cupa Mondială după 52 de ani, au egalat în prelungirile primei reprize. Atacantul lui Newcastle, Yoane Wissa, a fost cel care a marcat primul gol al naționalei Congo din istoria competiției.

Din Grupa K mai fac parte Columbia și Uzbekistan. Cele două echipe se vor întâlni joi, de la ora 5.00 (ora României) pe Estadio Banorte din Mexico City.

Meciul de joi dimineață va fi ultimul din prima etapă a grupelor. Din fiecare din cele 12 grupe se vor califica în fazele eliminatorii primele două echipe dar și cele mai bune opt formații de pe locul trei.

(sursa: Mediafax)