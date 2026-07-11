Lacrimi pentru Courtois, extaz pentru Spania! Final incredibil în sferturile Cupei Mondiale 2026

Golul decisiv a venit târziu, în minutul 88, prin Mikel Merino, într-o nouă mutare inspirată a selecționerului Luis de la Fuente.

Spania domină, dar Belgia rezistă

Încă din start, Spania a controlat jocul prin posesie și ritm, însă defensiva compactă a Belgiei a limitat ocaziile clare. Prima mare șansă a venit în minutul 21, când Lamine Yamal a șutat periculos de la distanță, mingea trecând pe lângă poartă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Deschiderea scorului a venit în minutul 30. Pedro Porro a centrat în careu, Dani Olmo a finalizat, Thibaut Courtois a respins, dar Fabian Ruiz a fost pe fază și a înscris pentru 1-0.

Yamal a continuat să creeze pericol, având două ocazii importante, însă portarul belgian a intervenit decisiv. Cu toate acestea, Belgia a reușit să egaleze împotriva cursului jocului în minutul 41, prin Charles De Ketelaere, care a marcat cu capul după o centrare venită de la Castagne.

Probleme pentru Belgia și record pentru Unai Simon

Repriza secundă a adus mai multă agresivitate din partea belgienilor, dar și ghinion. Courtois, unul dintre cei mai buni jucători ai meciului, s-a accidentat și a părăsit terenul în lacrimi, o lovitură majoră pentru echipa antrenată de Rudi Garcia.

De cealaltă parte, portarul Spaniei, Unai Simon, a stabilit un nou reper impresionant, ajungând la 650 de minute fără gol primit la Cupa Mondială, record absolut pentru competiție.

Spania a continuat să preseze, iar Yamal și Oyarzabal au fost aproape de gol, însă defensiva belgiană și intervențiile portarului de rezervă Lemmens au menținut suspansul.

Final exploziv: Merino, eroul calificării

Când meciul părea să se îndrepte spre prelungiri, Spania a lovit decisiv. În minutul 88, Cubarsi a șutat de la distanță, Lemmens a respins în față, iar Mikel Merino, intrat recent pe teren, a înscris golul victoriei.

Este a doua oară în acest turneu când Merino marchează decisiv din postura de rezervă, confirmând impactul strategic al schimbărilor făcute de Luis de la Fuente.

În minutele de prelungire, Belgia nu a mai reușit să creeze pericol real, iar Spania a fost chiar aproape de un al treilea gol, prin Cucurella.

Semifinală de gală: Spania – Franța

Victoria trimite Spania în semifinale, unde va întâlni Franța pe 14 iulie, chiar de Ziua Națională a Hexagonului, într-un duel care se anunță unul dintre cele mai spectaculoase ale turneului.

Aceasta este a treia semifinală de Cupă Mondială din istoria Spaniei, după cele din 1950 și 2010, când ibericii au cucerit trofeul.

De partea cealaltă, Belgia părăsește competiția după un parcurs solid, dar marcat de accidentări importante, inclusiv absențele lui Tielemans și Onana.

Date și statistici relevante

Kevin De Bruyne a bifat meciul cu numărul 124 la națională, consolidându-și locul în topul all-time al Belgiei. În cele 18 apariții la Cupa Mondială, acesta a contribuit cu trei goluri și patru assist-uri.

De asemenea, confruntarea a readus în memorie duelurile istorice dintre cele două echipe, inclusiv sfertul de finală din 1986, câștigat de Belgia la loviturile de departajare.

Spania - Belgia 2-1 (1-1)

Au marcat: Fabian Ruiz (30), Mikel Merino (88), respectiv Charles De Ketelaere (41).

Los Angeles, Los Angeles Stadium: 70.492 spectatori

Cupa Mondială 2026 - sferturi de finală



Au evoluat echipele:

Spania: 23. Unai Simon - 12. Pedro Porro, 22. Pau Cubarsi, 14. Aymeric Laporte, 24. Marc Cucurella - 16. Rodri (căpitan), 8. Fabian Ruiz (20. Pedri, 55) - 19. Lamine Yamal, 10. Dani Olmo (6. Mikel Merino, 86), 15. Alejandro Baena (7. Ferran Torres, 55) - 21. Mikel Oyarzabal (17. Nico Williams, 79). Selecționer: Luis De la Fuente.

Rezerve neutilizate: 1. David Raya, 13. Joan Garcia - 2. Marc Pubill, 3. Alejandro Grimaldo, 4. Eric Garcia, 5. Marcos Llorente, 9. Gavi, 18. Martin Zubimendi, 11. Yeremy Pino, 25. Victor Munoz, 26. Borja Iglesias.



Belgia: 1. Thibaut Courtois (12. Senne Lammens, 71) - 21. Timothy Castagne, 25. Nathan Ngoy, 4. Brandon Mechele, 5. Maxim De Cuyper (18. Joaquin Seys, 60) - 23. Nicolas Raskin, 20. Hans Vanaken (9. Romelu Lukaku, 60) - 11. Jeremy Doku, 7. Kevin De Bruyne (căpitan; 22. Alexis Saelemaekers, 86), 10. Leandro Trossard (6. Axel Witsel, 60) - 17. Charles De Ketelaere. Selecționer: Rudi Garcia.

Rezerve neutilizate: 13. Mike Penders - 3. Arthur Theate, 15. Thomas Meunier, 16. Koni De Winter, 19. Diego Moreira, 14. Dodi Lukebakio, 26. Matias Fernandez-Pardo.



Arbitru: Michael Oliver; arbitri asistenți: Stuart Burt, James Mainwaring (toți din Anglia); al patrulea oficial: Ramon Abatti (Brazilia); arbitru asistent de rezervă: Rafael Alves (Brazilia)

Arbitru video: Jarred Gillett (Anglia); arbitri asistenți video: Ivan Bebek (Croația), Joe Dickerson (SUA); arbitru video de rezervă: Mahmoud Ashour (Egipt); arbitru asistent video de rezervă: Antonio Garcia (Uruguay)

Cartonașe galbene: Cubarsi (43), De Bruyne (85), Laporte (90+3), Witsel (90+5).

AGERPRES