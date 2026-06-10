Spania, mare favorită, Franța, Anglia și Argentina așteaptă la cotitură

Cel puțin așa vede lupta la titlu Supercomputerul Opta, după ce a simulat 10.000 de scenarii ale celor 104 meciuri programate la Cupa Mondială. Conform calculatorului, Spania are cele mai mari șanse să câștige trofeul, cu o probabilitate de 16,1%. Franța, Anglia și Argentina urmează îndeaproape, fiecare având peste 10% șanse. ”Furia Roja” își consolidează statutul de favorită datorită performanțelor recente și a unui lot de excepție. Supercomputerul sugerează că echipa antrenată de Luis de la Fuente are o probabilitate de 75,3% să câștige grupa H (unde joacă alături de Uruguay, Arabia Saudită și Capul Verde). Spania are șanse de peste 52,1% să ajungă în sferturi, o probabilitate de 39% să avanseze în semifinale și 25,6% să joace finala. Forma excelentă a unor jucători cheie, precum Lamine Yamal, Ferran Torres și Rodri, contribuie la aceste predicții optimiste, potrivit The Analyst.

Mbappe luptă pentru titlul de golgheter all-time al Cupei Mondiale

Franța, clasată pe locul doi în predicții (13%), are parte de o grupă dificilă, alături de Norvegia, Senegal și Irak. Spacialiștii consideră că, dacă ”Les Bleus” ajung în sferturi (47,9%), probabilitatea lor de a câștiga turneul crește semnificativ. Atuul ”cocoșilor” rămâne Kylian Mbappé, care debutează în calitate de căpitan al echipei și care are un țel secundar: să depășească recordul all-time de goluri la Cupa Mondială, deținut în prezent de Miroslav Klose (germanul are 16 reușite la World Cup, urmat de brazilianul Ronaldo, cu 15, și un alt neamț, Gerd Muller, cu 14). În plus, Franța e la ultimul turneu cu Didier Deschamps la conducere, legendarul antrenor încheindu-și mandatul, după 14 ani.

Anglia este a treia favorită în predicții (11,2%), având o probabilitate de 67,9% să câștige grupa. Cu Thomas Tuchel pe banca tehnică, britanicii beneficiază de forma excepțională a lui Harry Kane, care a înscris 61 de goluri pentru Bayern München în acest sezon. Englezii au impresionat în preliminarii, câștigând toate cele opt meciuri jucate, fără să primească vreun gol. Pe lângă superatacantul de 32 de ani, Jude Bellingham și Declan Rice sunt așteptați să pună umărul la încercarea încheia o secetă de trofee internaționale care durează de 60 de ani.

Argentina vrea să-și păstreze trofeul

Argentina, câștigătoarea Cupei Mondiale din 2022, nu va avea probleme în grupă, conform Opta. urmând să se confrunte cu Austria, Algeria și Iordania. Echipa condusă de pe bancă de Lionel Scaloni și de Messi din teren are o probabilitate de 18,1% să ajungă în finală. Iar pentru câștigarea troufeului mai are un atu: formațiile sud-americane au câștigat șapte din opt Cupe Mondiale organizate în cele două Americi.

Cele patru superputeri fotbalistice se distanțează semnificativ de restul participanților, în analiza computerului. Pe poziția a 5-a este creditată Portugalia, având în vedere că starul Ronaldo este la ultima apariție la un Campionat Mondial. După fiasco-ul din urmă cu 4 ani, când a fost trecut pe banca de rezerve de antrenor, atacantul lusitan este așteptat acum să-și conducă echipa la cel mai înalt nivel. Două dintre favoritele fanilor, Brazilia și Germania, țări cu o bogată tradiție la Cupa Mondială, sunt văzute de supercomputer abia pe locurile 6, respectiv 7, urmate de Olanda, pe locul opt.

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