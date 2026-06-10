Care vor fi surprizele Mondialului

În 2026, prima candidată la acest rol pare să fie Marocul. Semifinalistă în Qatar, selecționata africană nu mai poate fi considerată o surpriză, însă rămâne capabilă să încurce orice adversar. Cu Hakimi, El Khannouss și o generație aflată la maturitate, marocanii visează la încă o aventură istorică.

De urmărit este și Japonia. Asiaticii joacă un fotbal din ce în ce mai apropiat de standardele europene, iar numărul jucătorilor prezenți în Bundesliga, Premier League sau Serie A crește de la an la an. Disciplina tactică și viteza de joc pot transforma Japonia într-un adversar incomod pentru oricine.

Un alt nume interesant este Statele Unite. Americanii beneficiază de avantajul terenului propriu și de o generație talentată, construită în jurul lui Christian Pulisic. Presiunea va fi uriașă, dar și motivația pe măsură.

Însă istoria Mondialelor ne-a învățat un lucru simplu: surpriza de mâine este, de regulă, echipa despre care astăzi nu vorbește aproape nimeni.