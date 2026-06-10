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Care vor fi surprizele Mondialului

de Adi Munteanu    |    10 Iun 2026   •   05:40
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Care vor fi surprizele Mondialului
hepta/Cine va produce surpriza la Mondial?

​​​​​​​La fiecare Mondial există două competiții. Una pentru trofeu, rezervată favoritelor obișnuite – Brazilia, Argentina, Franța, Germania sau Spania. Și una pentru statutul de revelație, pentru echipa care apare de nicăieri și strică toate calculele specialiștilor.

În 2026, prima candidată la acest rol pare să fie Marocul. Semifinalistă în Qatar, selecționata africană nu mai poate fi considerată o surpriză, însă rămâne capabilă să încurce orice adversar. Cu Hakimi, El Khannouss și o generație aflată la maturitate, marocanii visează la încă o aventură istorică.

De urmărit este și Japonia. Asiaticii joacă un fotbal din ce în ce mai apropiat de standardele europene, iar numărul jucătorilor prezenți în Bundesliga, Premier League sau Serie A crește de la an la an. Disciplina tactică și viteza de joc pot transforma Japonia într-un adversar incomod pentru oricine.

Un alt nume interesant este Statele Unite. Americanii beneficiază de avantajul terenului propriu și de o generație talentată, construită în jurul lui Christian Pulisic. Presiunea va fi uriașă, dar și motivația pe măsură.

Însă istoria Mondialelor ne-a învățat un lucru simplu: surpriza de mâine este, de regulă, echipa despre care astăzi nu vorbește aproape nimeni.

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Subiecte în articol: surprize competitii mondial
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