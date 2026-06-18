Top marcatori CM 2026: Messi conduce clasamentul golgheterilor

3 goluri: Lionel Messi (Argentina)
2 goluri: Folarin Balogun (SUA), Kai Havertz (Germania), Yasin Ayari (Suedia), Elijah Just (Noua Zeelandă), Kylian Mbappe (Franţa), Erling Haaland (Norvegia), Harry Kane (Anglia)
1 gol: Julian Quinones (Mexic), Raul Jimenez (Mexic), Ladislav Krejci (Cehia), Inbeom Hwang (Coreea de Sud), Hyeongyu Oh (Coreea de Sud), Jovo Lukic (Bosnia-Herţegovina), Cyle Larin (Canada), Mauricio (Paraguay), Giovanni Reyna (SUA), Breel Embolo (Elveţia), Boualem Khoukhi (Qatar), Ismael Saibari (Maroc), Vinicius Jr (Brazilia), John McGinn (Scoţia), Nestory Irankunda (Australia), Connor Metcalfe (Australia), Felix Nmecha (Germania), Nico Schlotterbeck (Germania), Jamal Musiala (Germania), Nathaniel Brown (Germania), Deniz Undav (Germania), Livano Comenencia (Curacao), Virgil van Dijk (Olanda), Crysencio Summerville (Olanda), Keito Nakamura (Japonia), Daichi Kamada (Japonia), Amad Diallo (Cote d'Ivoire), Alexander Isak (Suedia), Viktor Gyokeres (Suedia), Mattias Svanberg (Suedia), Omar Rekik (Tunisia), Emam Ashour (Egipt), Abdulelah Alamri (Arabia Saudită), Maximiliano Araujo (Uruguay), Ramin Rezaeian (Iran), Mohammad Mohebbi (Iran), Bradley Barcola (Franţa), Ibrahim Mbaye (Senegal), Aymen Hussein (Irak), Leo Ostigard (Norvegia), Romano Schmid (Austria), Marko Arnautovic (Austria), Ali Olwan (Iordania), Jude Bellingham (Anglia), Marcus Rashford (Anglia), Martin Baturina (Croaţia), Petar Musa (Croaţia), Caleb Yirenkyi (Ghana), Joao Neves (Portugalia), Yoane Wissa (RD Congo), Daniel Munoz (Columbia), Luis Diaz (Columbia), Jaminton Campaz (Columbia), Abosbek Faizulaev (Uzbekistan)
Autogoluri: Damian Bobadilla (Paraguay, pentru SUA), Mohamed Hany (Egipt, pentru Belgia), Aymen Hussein (Irak, pentru Norvegia), Yazan Alarab (Iordania, pentru Austria)
AGERPRES