x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal international Top marcatori CM 2026: Messi conduce clasamentul golgheterilor

Top marcatori CM 2026: Messi conduce clasamentul golgheterilor

de Redacția Jurnalul    |    18 Iun 2026   •   07:48
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Top marcatori CM 2026: Messi conduce clasamentul golgheterilor
Hepta/Messi face spectacol la Cupa Mondială

 Clasamentul marcatorilor la Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie), după meciurile de miercuri:


3 goluri: Lionel Messi (Argentina)
2 goluri: Folarin Balogun (SUA), Kai Havertz (Germania), Yasin Ayari (Suedia), Elijah Just (Noua Zeelandă), Kylian Mbappe (Franţa), Erling Haaland (Norvegia), Harry Kane (Anglia)
1 gol: Julian Quinones (Mexic), Raul Jimenez (Mexic), Ladislav Krejci (Cehia), Inbeom Hwang (Coreea de Sud), Hyeongyu Oh (Coreea de Sud), Jovo Lukic (Bosnia-Herţegovina), Cyle Larin (Canada), Mauricio (Paraguay), Giovanni Reyna (SUA), Breel Embolo (Elveţia), Boualem Khoukhi (Qatar), Ismael Saibari (Maroc), Vinicius Jr (Brazilia), John McGinn (Scoţia), Nestory Irankunda (Australia), Connor Metcalfe (Australia), Felix Nmecha (Germania), Nico Schlotterbeck (Germania), Jamal Musiala (Germania), Nathaniel Brown (Germania), Deniz Undav (Germania), Livano Comenencia (Curacao), Virgil van Dijk (Olanda), Crysencio Summerville (Olanda), Keito Nakamura (Japonia), Daichi Kamada (Japonia), Amad Diallo (Cote d'Ivoire), Alexander Isak (Suedia), Viktor Gyokeres (Suedia), Mattias Svanberg (Suedia), Omar Rekik (Tunisia), Emam Ashour (Egipt), Abdulelah Alamri (Arabia Saudită), Maximiliano Araujo (Uruguay), Ramin Rezaeian (Iran), Mohammad Mohebbi (Iran), Bradley Barcola (Franţa), Ibrahim Mbaye (Senegal), Aymen Hussein (Irak), Leo Ostigard (Norvegia), Romano Schmid (Austria), Marko Arnautovic (Austria), Ali Olwan (Iordania), Jude Bellingham (Anglia), Marcus Rashford (Anglia), Martin Baturina (Croaţia), Petar Musa (Croaţia), Caleb Yirenkyi (Ghana), Joao Neves (Portugalia), Yoane Wissa (RD Congo), Daniel Munoz (Columbia), Luis Diaz (Columbia), Jaminton Campaz (Columbia), Abosbek Faizulaev (Uzbekistan)

Autogoluri: Damian Bobadilla (Paraguay, pentru SUA), Mohamed Hany (Egipt, pentru Belgia), Aymen Hussein (Irak, pentru Norvegia), Yazan Alarab (Iordania, pentru Austria)
AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Cupa Mondiala 2026 FIFA World Cup
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri