Scandal uriaș la Cupa Mondială 2026! UEFA acuză FIFA că a încălcat „o linie roșie” după cazul Balogun

Controversa a izbucnit după ce FIFA a decis ca Balogun, eliminat în partida disputată de Statele Unite împotriva Bosniei-Herțegovina, să fie declarat eligibil pentru meciul din optimile de finală contra Belgiei, în ciuda suspendării automate prevăzute de regulament.

Forul european vorbește despre un precedent periculos care poate afecta credibilitatea întregii competiții

Într-un comunicat formulat într-un ton extrem de dur, UEFA afirmă că decizia adoptată de FIFA afectează însăși integritatea competiției.

„Fotbalul, la fel ca orice alt sport, se bazează pe reguli care constituie fundamentul unei competiţii corecte, oneste şi transparente. Uneori, regulile sunt susceptibile de interpretare. În acest caz, însă, situaţia este diferită."

Forul european consideră că nu este vorba despre interpretarea regulamentului, ci despre ignorarea unei prevederi clare privind suspendarea automată după un cartonaș roșu.

Suspendarea după cartonașul roșu, un principiu care nu poate fi ignorat

UEFA insistă că regulamentul Cupei Mondiale nu lasă loc excepțiilor în astfel de situații și că orice abatere afectează egalitatea de tratament dintre echipe și jucători.

„Suspendarea automată de cel puţin un meci în urma unui cartonaş roşu nu este o chestiune lăsată la latitudinea organismelor de conducere şi nici nu necesită o decizie a unei autorităţi competente pentru a fi aplicată."

Potrivit forului continental, suspendarea minimă pentru partida din optimile de finală împotriva Belgiei reprezintă un principiu fundamental al competiției.

„În viziunea UEFA, suspendarea minimă pentru meciul din optimile de finală împotriva Belgiei reprezintă "un principiu consacrat în regulament, care nu permite nicio excepţie, mai ales în plin turneu, în condiţiile în care şi alţi jucători s-au confruntat cu aceeaşi situaţie"."

UEFA avertizează asupra consecințelor pentru întreaga competiție

În comunicatul transmis luni, UEFA merge și mai departe, susținând că hotărârea FIFA poate afecta în mod direct credibilitatea Cupei Mondiale și poate obliga organizatorii să aplice același tratament în toate cazurile similare care ar putea apărea până la finalul turneului.

„Atunci când securitatea juridică a regulilor nu mai este garantată de cei care trebuie să le vegheze respectarea, integritatea jocului este pusă în pericol, iar credibilitatea competiţiei este subminată. Mai mult, o astfel de decizie creează un precedent pentru turneul în desfăşurare, în cadrul căruia situaţii similare vor trebui, de acum înainte, tratate în mod identic, în detrimentul competiţiei."

Mesajul reprezintă una dintre cele mai dure poziții publice adoptate de UEFA împotriva FIFA în ultimii ani și evidențiază tensiunile tot mai mari dintre cele două organisme care conduc fotbalul mondial și european.

Decizia FIFA a provocat un val de reacții

FIFA a anunțat duminică, printr-un comunicat scurt, că sancțiunea aplicată lui Folarin Balogun este suspendată, iar atacantul Statelor Unite poate evolua în confruntarea cu Belgia din optimile Cupei Mondiale 2026.

Hotărârea a provocat imediat reacții puternice în lumea fotbalului și a alimentat numeroase controverse privind respectarea regulamentului competiției. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, înaintea deciziei ar fi existat inclusiv o convorbire telefonică între președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele FIFA, Gianni Infantino, existența apelului fiind confirmată de două surse apropiate situației. UEFA nu face însă nicio referire la acest episod în comunicatul oficial și își concentrează criticile exclusiv asupra modului în care regulamentul competiției a fost aplicat.

Scandalul riscă să rămână unul dintre cele mai controversate momente ale Cupei Mondiale 2026, într-un turneu în care respectarea regulilor și egalitatea de tratament sunt esențiale pentru credibilitatea competiției.

Agerpres