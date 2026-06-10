Ultimul bal pentru Messi, Ronaldo și Modrić

Messi vine din postura ideală. A câștigat tot ce putea câștiga, inclusiv trofeul mondial în Qatar, iar Argentina rămâne una dintre favoritele competiției. Chiar dacă nu mai are explozia de acum zece ani, geniul său fotbalistic continuă să facă diferența. Se simte bine pe terenurile din Statele Unite, unde este și campion cu Inter Miami și MVP-ul competiției.

Cristiano Ronaldo ajunge la Mondial cu aceeași foame de performanță care l-a caracterizat întreaga carieră. Portughezul va încerca să conducă o generație extrem de talentată spre primul titlu mondial din istoria țării sale. Ar fi încununarea perfectă a unei cariere legendare, pe care vrea s-o încheie cu golul 1.000 din carieră.

În sfârșit, Luka Modrić pare să sfideze trecerea timpului. La 40 de ani, croatul continuă să fie creierul unei echipe care a devenit o prezență constantă în fazele finale ale marilor competiții.

Indiferent de rezultatele pe care le vor obține, cei trei au intrat deja în galeria nemuritorilor. Mondialul din 2026 nu va fi doar o luptă pentru trofeu, ci și ocazia unei ultime reverențe în fața unor fotbaliști care au marcat istoria jocului.

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