Universitatea Cluj a primit cel mai dificil adversar posibil în primul tur preliminar al UEFA Europa League

Universitatea Cluj va înfrunta Dinamo Kiev în Europa League. Misiune dificilă pentru vicecampioana României

Vicecampioana României, Universitatea Cluj, și-a aflat adversara din primul tur preliminar al UEFA Europa League. Formația pregătită de Cristiano Bergodi va întâlni pe Dinamo Kiev, una dintre cele mai puternice echipe din competiție și cea mai valoroasă dintre toate variantele posibile de la tragerea la sorți.

Clubul ucrainean are un lot evaluat la aproximativ 84 de milioane de euro și reprezintă un nume important al fotbalului din Europa de Est. Deși a încheiat sezonul trecut pe locul al patrulea în campionat, Dinamo Kiev și-a asigurat calificarea în cupele europene după cucerirea Cupei Ucrainei.

Programul dublei Universitatea Cluj – Dinamo Kiev

Prima manșă a confruntării este programată pe 9 iulie, în timp ce partida retur se va disputa pe 16 iulie, pe Cluj Arena, în fața propriilor suporteri.

Între cele două jocuri din Europa League, Universitatea Cluj va avea un alt examen important. Pe 12 iulie, formația lui Cristiano Bergodi va disputa Supercupa României împotriva campioanei Universitatea Craiova.

Primul tur preliminar al Europa League:

Vojvodina (Serbia) - Ferencvaros (Ungaria)

Sheriff Tiraspol (Moldova) - Aluminij (Slovenia)

CSKA Sofia (Bulgaria) - Derry City (Irlanda)

Hajduk Split (Croația) - Zilina (Slovacia)

Qarabag (Azerbaidjan) - Vestri (Islanda)

Dinamo Kiev (Ucraina) - Universitatea Cluj (România)

În cazul unei eliminări, formația ardeleană va continua în turul al doilea preliminar din Conference League, unde, de asemenea, nu va avea statut de cap de serie.