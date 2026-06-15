Starul Lamine Yamal începe ca rezervă meciul cu Capul Verde

Lamine Yamal, recuperat după o accidentare la coapsă, este apt de joc, dar nu va începe meciul de luni împotriva Capului Verde pentru debutul său la Cupa Mondială, a anunțat duminică selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente.

„Cea mai bună veste este că Lamine este în formă maximă, s-a pregătit foarte bine și se antrenează foarte bine, la fel ca Nico (Williams) și Víctor (Muñoz). Este disponibil, chiar dacă nu va începe meciul, vom vedea cum se va desfășura acesta”, a declarat De la Fuente, citat de Le Figaro.

„Este pregătit să joace mâine fără nicio problemă. Nu pentru 90 de minute, dar pentru a intra în joc la un moment dat, este în condiții perfecte pentru a disputa câteva minute. Dacă nu ar fi fost așa, nici măcar nu ar fi fost pe bancă”, a adăugat el, răspunzând unei întrebări referitoare la tânărul de 18 ani, care nu a mai jucat din 22 aprilie.

Luni, Spania debutează la Cupa Mondială, la Atlanta împotriva Capului Verde.

„Primul meci ajută la câștigarea încrederii. Este important din punct de vedere mental, turneul fiind foarte lung, este bine să câștigi încredere”, a declarat Álex Baena.

(sursa: Mediafax)