Iga Swiatek a câştigat turneul WTA 500 de la Seul

Swiatek, principala favorită a competiţiei din capitala sud-coreeană, care a câştigat fără probleme primele trei meciuri de la Seul, unul dintre ele n faţa româncei Sorana Cârstea, în optimile de finală (6-3, 6-2), a lăsat impresia unei lipse de concentare în primele două seturi ale duelului cu Alexandrova, cap de serie numărul 2, comiţând mai multe duble greşeli şi trimiţând mai multe mingi în afara terenului.



Cu toate acestea, poloneza şi-a corectat erorile şi a reuşit să controleze jocul adversarei sale, campioană la Seul în 2022, obţinând victoria după mai mult de două ore şi jumătate de joc.



Acesta este al treilea trofeu cucerit de Iga Swiatek în 2025, după cele de la Wimbledon şi Cincinnati, şi al 25-lea de la debutul său în circuitul profesionist.



AGERPRES