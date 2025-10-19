x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Superliga de fotbal. Derbiul Dinamo- Rapid se va juca duminică seara pe Arena Națională

Superliga de fotbal. Derbiul Dinamo- Rapid se va juca duminică seara pe Arena Națională

de Redacția Jurnalul    |    19 Oct 2025   •   20:00
Superliga de fotbal. Derbiul Dinamo- Rapid se va juca duminică seara pe Arena Națională
Sursa foto: hepta

UTA Arad-Oțelul Galați și Dinamo București-Rapid București sunt partidele de duminică din etapa a XIII-a a Superligii de fotbal.

Derbiul Dinamo-Rapid va începe la ora 20.30. Partida se va juca pe Arena Națională. Dinamoviștii sunt pe locul 4, cu 23 de puncte, iar Rapid se află pe poziția a treia, cu 25 de puncte.

Vineri, în prima partidă a etapei, Farul Constanța și FC Argeș au încheiat la egalitate, scor 0-0. Sâmbătă s-au desfășurat partidele U Cluj-FC Botoșani, scor 0-2, Univ.Craiova-Unirea Slobozia 3-1 și Metaloglobus București-FCSB 2-1.

În urma acestor rezultate, FC Botoșani și-a asigurat poziția de lider în Superliga de fotbal pentru încă minimum o etapă. La doar un punct în urma moldovenilor se află Univ. Craiova.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: superliga dinamo rapid
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri