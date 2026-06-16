A început votul pentru cei mai apreciați profesori din România. Cine sunt cei 20 de finaliști ai campaniei Liga Profesorilor Excepționali

Campania, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aduce în prim-plan profesori care au depășit limitele predării clasice și au demonstrat că educația poate transforma vieți și comunități. După analiza candidaturilor înscrise și a nominalizărilor venite din partea elevilor, părinților, colegilor și reprezentanților comunităților locale, au fost selectați cei 20 de finaliști care merg mai departe în etapa de vot.

Printre aceștia se află profesori care au obținut rezultate remarcabile împreună cu elevii lor la competiții naționale și internaționale, cadre didactice care au dezvoltat metode inovatoare de predare sau care au reușit să combată abandonul școlar în comunități vulnerabile. De la sate izolate până la marile centre urbane, poveștile finaliștilor arată că performanța în educație nu depinde întotdeauna de resurse, ci de implicarea și determinarea oamenilor care aleg să facă diferența.

Votul este deschis tuturor celor care doresc să susțină educația și poate fi exprimat pe platforma oficială a campaniei vot.fundatiadanvoiculescu.ro. Aici sunt prezentate poveștile, proiectele și rezultatele fiecărui finalist, astfel încât publicul să poată descoperi impactul pe care acești profesori îl au în viața elevilor.

Pe lângă recunoașterea publică, competiția oferă și premii menite să sprijine activitatea educațională a câștigătorilor. Profesorul clasat pe primul loc va primi 30.000 de lei, ocupantul locului al doilea va fi recompensat cu 20.000 de lei, iar locul al treilea cu 10.000 de lei.

Totodată, toți cei 20 de finaliști vor beneficia de echipamente digitale, resurse pedagogice și oportunități de dezvoltare profesională, menite să susțină proiectele educaționale pe care le desfășoară.

Câștigătorii ediției 2026 vor fi anunțați pe 16 iulie, în cadrul Galei Profesorilor Excepționali, eveniment dedicat recunoașterii profesorilor care contribuie, prin activitatea lor, la formarea generațiilor viitoare.