Raport secret: Economia Rusiei ascunde o bombă cu ceas

Un document al serviciilor de informații dintr-o țară europeană, consultat de agenția Reuters, subliniază vulnerabilitatea instituțiilor de credit din Rusia, în contextul în care Uniunea Europeană pregătește o serie de noi sancțiuni.

Raportul de două pagini a fost elaborat în luna iunie pentru a informa oficialii europeni în legătură cu situația băncilor rusești. Documentul arată că deteriorarea portofoliului de credite și creșterea îndatorării gospodăriilor creează un risc „exploziv”.

Pe fondul prelungirii războiului lansat împotriva Ucrainei, regimul de la Kremlin s-a bazat pe bugetul statului, însă costurile din ce în ce mai mari au determinat Rusia să apeleze din ce în ce mai mult la bănci pentru a sprijini companiile și debitorii.

Raportul consultat de Reuters arată că acest lucru a împovărat băncile cu riscuri, pe fondul instabilității economice.

Ce mai arată raportul

Documentul, intitulat „Notă privind probabilitatea unei crize bancare în Rusia în 2026”, arată că băncile au fost obligate să acorde împrumuturi subvenționate companiilor din sectorul apărării, cumpărătorilor de locuințe și altor entități.

În aceste condiții, programele de creditare susținute de stat, restructurările de împrumuturi și sprijinul guvernamental au mascat vulnerabilitatea băncilor, mai precizează raportul.

„Situația creează iluzia unei economii dinamice care, în realitate, ascunde o situație explozivă pe care un șoc economic, cum ar fi un pachet ambițios de sancțiuni împotriva băncilor…, ar putea-o declanșa”, se arată în raport.

Informația vine în contextul în care Ministerul rus al Economiei a redus prognoza de creștere a PIB-ului la 0,4% în 2026, de la 1,3% anterior, și la 1,4% în 2027, de la 2,8%.

(sursa: Mediafax)