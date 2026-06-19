Vacanța de vară 2026: Cât durează pauza elevilor și data revenirii la școală

Pentru majoritatea elevilor din învățământul preuniversitar, vacanța de vară începe oficial sâmbătă, 20 iunie 2026, ultima zi de cursuri din anul școlar 2025–2026. În funcție de nivelul de învățământ, există însă și câteva excepții.

Care sunt excepțiile?

Elevii de clasa a VIII-a au încheiat cursurile mai devreme, pe 5 iunie 2026, pentru a se pregăti pentru Evaluarea Națională. La rândul lor, absolvenții de liceu, din clasele a XII-a și a XIII-a, au intrat în vacanță începând cu 29 mai 2026, în contextul pregătirii examenului de Bacalaureat.

Pentru elevii din învățământul profesional și tehnologic, anul școlar se încheie mai târziu, pe 26 iunie 2026, din cauza perioadelor alocate stagiilor de practică.

Câte zile are vacanța de vară?

În total, vacanța de vară din 2026 însumează aproximativ 79 de zile libere, o perioadă în care elevii se vor bucura de timp petrecut în aer liber, tabere, excursii și activități recreative, departe de programul școlar.

Finalul verii va aduce începutul unui nou an școlar. Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației, anul școlar 2026–2027 va debuta luni, 7 septembrie 2026, când elevii se vor întoarce în bănci, notează spynews.ro.