Acordul SUA–Iran în 14 puncte, dezvăluit de CNN: concesii majore pentru Teheran, promisiuni nucleare și un posibil fond de 300 de miliarde de dolari

Detalii explozive despre „tratatul” SUA–Iran: petrol, uraniu și un fond de 300 de miliarde de dolari

Un presupus memorandum de înțelegere în 14 puncte între Statele Unite și Iran, obținut de CNN de la un oficial american, stârnește controverse internaționale, după ce ar indica o posibilă detensionare majoră a relațiilor dintre cele două state. Documentul nu a fost publicat oficial, însă mai multe surse diplomatice citate de CNN afirmă că i-au confirmat conținutul.

Înțelegerea ar fi fost consultată și în cadrul summitului G7 desfășurat în Franța, unde diplomați familiarizați cu negocierile au oferit confirmări parțiale asupra elementelor principale.

Petrol, sancțiuni și beneficii economice pentru Iran

Potrivit documentului, Statele Unite ar urma să permită Iranului să își reia vânzările de petrol și produse petrochimice, o schimbare majoră față de regimul sancțiunilor economice care a afectat economia iraniană în ultimii ani.

În plus, Teheranul ar putea avea acces la un fond de dezvoltare estimat la 300 de miliarde de dolari, condiționat de respectarea unor angajamente privind programul nuclear, care ar urma să fie negociate ulterior.

Documentul nu clarifică însă ce se va întâmpla cu stocurile de uraniu puternic îmbogățit deținute de Iran, un punct sensibil în dosarul nuclear.

Angajamentul nuclear: „niciodată” arme atomice

Unul dintre punctele centrale ale înțelegerii ar fi angajamentul Iranului de a nu mai urmări niciodată dezvoltarea armelor nucleare. În schimb, Statele Unite ar accepta o relaxare graduală a restricțiilor economice.

Oficialii americani citați de CNN descriu însă documentul mai degrabă ca un cadru politic preliminar, nu ca un tratat final obligatoriu.

Semnături digitale și rolul liderilor politici

Conform sursei americane, textul ar reflecta un acord semnat digital duminică de președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Totuși, rămâne neclar dacă această versiune corespunde integral documentului final, întrucât negocierile continuă, iar formulările pot fi modificate înainte de semnarea oficială.

Reacții și controverse diplomatice

Casa Albă nu a oferit un comentariu oficial după ce a fost contactată de CNN. În același timp, agenția iraniană semi-oficială Tasnim a respins informațiile apărute în presă, catalogându-le drept inexacte.

Oficialii americani au subliniat că memorandumul reprezintă un „document politic”, afirmând: „document politic”, fără a detalia mai mult implicațiile juridice sau angajamentele reale ale părților.

Bloomberg publicase anterior o versiune similară a proiectului, însă fără confirmări independente complete.

Un acord provizoriu înaintea negocierilor finale

Potrivit informațiilor disponibile, memorandumul ar urma să fie semnat oficial vineri, în Elveția, moment din care ar începe o perioadă de 60 de zile de negocieri pentru stabilirea condițiilor finale ale acordului.

Deși prezentat ca un pas important în detensionarea relațiilor SUA–Iran, documentul rămâne în acest moment unul controversat, cu multe elemente neclare și interpretări divergente între părțile implicate.

Trump avertizează că textul acordului cu Iranul nu este definitiv şi nici noi bombardamente nu sunt excluse

Preşedintele american Donald Trump a avertizat miercuri, la Evian, că textul acordului încheiat cu Iranul pentru a pune capăt războiului „nu este definitiv" şi că, dacă Teheranul „nu se comportă bine", vor fi reluate bombardamentele, informează EFE.



„Textul nu este definitiv. Este un memorandum de înţelegere. Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă bine, ne întoarcem imediat la a arunca bombe chiar deasupra capetelor lor, bine?" a declarat şeful statului american, potrivit Reuters, la începutul unei întâlniri cu preşedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi.



Întâlnirea a avut loc în marja summitului G7 desfăşurat în oraşul francez Evian, care se încheie miercuri, în contextul în care vineri Washingtonul şi Teheranul urmează să semneze memorandumul în Elveţia.



„Nimeni nu ştie ce conţine, dar este foarte puternic şi majoritatea oamenilor par să fie mulţumiţi", a adăugat preşedintele SUA.



Preşedintele Donald Trump a insistat în a dezminţi că documentul respectiv include un fond de investiţii de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucţia Iranului, conform unor scurgeri în presă.



„Nu vom investi. Este o poveste falsă", a adăugat el.



Actualul locatar al Casei Albe a apreciat că nimeni nu a fost la fel de „dur" cu Iranul ca el.



„Acest lucru ar fi trebuit făcut de Clinton şi de Barack Hussein Obama. Ar fi trebuit să fie făcut de Biden, de Bush. Ar fi putut fi făcut de multe persoane. Asta se întâmplă de 47 de ani", şi-a criticat Trump predecesorii.

Textul integral al acordului

Republica Islamică Iran și Statele Unite, împreună cu aliații lor în actualul război, declară, odată cu semnarea prezentului memorandum de înțelegere, încetarea imediată și permanentă a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și se angajează ca, din acest moment, să nu inițieze nicio acțiune ostilă una împotriva celeilalte și să se abțină de la amenințarea cu forța sau folosirea forței una împotriva celeilalte. Acordul final va confirma prevederile prezentului articol și ale celorlalte articole. Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să-și respecte reciproc suveranitatea și integritatea teritorială și să se abțină de la orice ingerință în afacerile interne ale celeilalte părți. Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să negocieze și să încheie un acord final într-un termen maxim de 60 de zile, care poate fi prelungit prin consimțământ reciproc. Imediat după semnarea prezentului memorandum de înțelegere, Statele Unite vor ridica blocada navală, vor împiedica orice ingerință sau obstrucționare îndreptată împotriva Republicii Islamice Iran și vor restabili, în termen de cel mult 30 de zile, traficul la capacitate maximă. În ceea ce privește Republica Islamică Iran, traficul navelor va reveni la un volum proporțional cu cel de dinaintea războiului. Statele Unite se angajează, de asemenea, să-și retragă forțele din zonele înconjurătoare în termen de 30 de zile de la încheierea acordului final. Odată cu semnarea prezentului memorandum de înțelegere, Republica Islamică Iran va lua imediat măsuri pentru ca circulația navelor comerciale din Golful Persic către Marea Oman și în sens invers să revină, în termen de 30 de zile, la volumul de dinaintea războiului, ținând cont de necesitatea înlăturării obstacolelor tehnice și a neutralizării minelor de către Iran. Statele Unite se angajează ca, împreună cu partenerii lor regionali, să elaboreze un plan cuprinzător, acceptat de ambele părți, pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Republicii Islamice Iran și să asigure o finanțare de cel puțin 300 de miliarde de dolari. Mecanismul de aplicare a acestui plan, care va face parte din acordul final, va fi stabilit în termen de 60 de zile. Statele Unite se angajează să pună capăt, potrivit unui calendar care va fi convenit în cadrul acordului final, tuturor tipurilor de sancțiuni impuse în prezent Republicii Islamice Iran, inclusiv rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), precum și tuturor sancțiunilor americane unilaterale, atât primare, cât și secundare. Republica Islamică Iran reafirmă că nu va produce niciodată arme nucleare. Republica Islamică Iran și Statele Unite au convenit că situația materialelor îmbogățite și toate celelalte chestiuni nucleare asupra cărora părțile vor cădea de acord, inclusiv necesitățile nucleare ale Iranului, vor fi reglementate în mod corespunzător prin acordul final. Acordul final va confirma prevederile prezentului articol. Republica Islamică Iran și Statele Unite convin ca, până la încheierea acordului final, să mențină situația existentă: Iranul va menține situația actuală în privința programului său nuclear, iar Statele Unite nu vor impune sancțiuni noi Iranului și nu își vor consolida forțele în regiune. Statele Unite se angajează ca, imediat după semnarea prezentului memorandum de înțelegere și până la ridicarea sancțiunilor, Departamentul Trezoreriei să emită derogări pentru exporturile iraniene de țiței, produse petrochimice și produse derivate, precum și pentru toate serviciile conexe, inclusiv cele bancare, de asigurare și de transport și altele asemenea. Statele Unite se angajează ca, pe măsură ce negocierile pentru acordul final avansează, fondurile și activele înghețate sau restricționate ale Republicii Islamice Iran să fie eliberate și puse pe deplin la dispoziția acesteia. Aceste fonduri, indiferent dacă sunt păstrate într-un cont principal sau transferate, vor putea fi folosite pentru orice plată către un beneficiar final desemnat de Banca Centrală a Republicii Islamice Iran și vor fi pe deplin disponibile pentru utilizare. Statele Unite se angajează să emită toate autorizațiile și licențele necesare în acest scop. Republica Islamică Iran și Statele Unite convin că va fi instituit un mecanism de aplicare care să supravegheze implementarea cu succes a acordului final și respectarea ulterioară a angajamentelor asumate prin acesta. După semnarea prezentului memorandum de înțelegere, odată ce vor fi primite garanții privind începerea aplicării articolelor 4, 5, 10 și 11 și continuarea acestor măsuri, Republica Islamică Iran și Statele Unite vor începe negocierile pentru acordul final, exclusiv cu privire la articolele rămase. Acordul final va fi aprobat printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Agerpres