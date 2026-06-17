Artist rus critic al lui Putin, executat în apropierea casei sale din Polonia: anchetă internațională în desfășurare

Asasinat șocant în Polonia: un artist rus opozant al Kremlinului, împușcat mortal la Biała Podlaska

Un artist rus cunoscut pentru pozițiile sale critice față de președintele Vladimir Putin a fost împușcat mortal în apropierea locuinței sale din estul Poloniei, în orașul Biała Podlaska, au anunțat procurorii polonezi.

Victima, identificată de presa locală drept Robert Kuzovkov, în vârstă de 44 de ani, era cunoscută și sub pseudonimul Semyon Skrepetsky. Autoritățile au confirmat că bărbatul a murit la fața locului în urma mai multor răni provocate prin împușcare, potrivit NBC News.

Atacul, descris ca fiind extrem de violent

Potrivit anchetatorilor, artistul a fost abordat în apropierea locuinței sale în jurul orei 9:45 dimineața de un bărbat neidentificat. Atacatorul ar fi tras inițial două focuri de armă, apoi s-ar fi întors asupra victimei și ar fi mai tras încă trei focuri de la mică distanță, înainte de a fugi de la locul faptei.

Leziunile suferite au fost fatale, fiind localizate în zona capului, pieptului și spatelui, au precizat procurorii.

Două persoane arestate în apropierea consulatului Belarusului

La scurt timp după atac, doi cetățeni belaruși, în vârstă de 37 și 33 de ani, au fost arestați în apropierea consulatului țării lor din zonă. Deocamdată, autoritățile nu au confirmat oficial o legătură directă între suspecți și crimă, iar ancheta este în desfășurare.

Serviciile de securitate poloneze nu au oferit detalii suplimentare, iar nici o acuzație oficială privind implicarea unor structuri statale nu a fost formulată până în acest moment.

Un artist cunoscut pentru criticile la adresa Kremlinului

Robert Kuzovkov era cunoscut pentru lucrările sale artistice cu puternic mesaj politic. În creațiile sale, acesta îi critica în mod direct pe președintele rus Vladimir Putin, dar și pe liderul cecen Ramzan Kadyrov și alți oficiali de rang înalt din Federația Rusă.

Unele dintre lucrările sale îl înfățișau pe Putin în contexte provocatoare, inclusiv într-o compoziție în care liderul de la Kremlin apare ținut în brațe de fostul dictator sovietic Iosif Stalin, imagine interpretată ca o critică dură la adresa continuității autoritare în Rusia.

Mesaj video înainte de atac

Cu doar o zi înainte de crimă, artistul publicase pe canalul său de YouTube un videoclip în care apărea la Berlin, unde ar fi aruncat un drapel rusesc la gunoi, într-un gest simbolic realizat în contextul Zilei suveranității Rusiei.

Gestul a fost interpretat de susținători ca o formă de protest politic, dar și ca o escaladare a discursului său anti-Kremlin.

Ipoteze și context geopolitic tensionat

Deși ancheta nu a stabilit încă un mobil oficial, cazul este analizat în contextul mai larg al tensiunilor geopolitice generate de războiul din Ucraina. De la invazia lansată de Rusia în 2022, mai mulți opozanți ai regimului de la Moscova din diaspora au fost vizați de atacuri sau tentative suspecte în diverse state europene.

Autoritățile din mai multe țări au investigat în ultimii ani posibile operațiuni clandestine îndreptate împotriva criticilor Kremlinului, inclusiv în Franța, Lituania, Germania și Spania.