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Donald Trump, ținta unui nou atentat! FBI a reținut suspecții chiar înainte de atac!

de Redacția Jurnalul    |    16 Iun 2026   •   21:45
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Donald Trump, ținta unui nou atentat! FBI a reținut suspecții chiar înainte de atac!
Hepta/FBI a blocat asasinarea lui Donald Trump în ultima clipă

O nouă tentativă de asasinat l-a vizat pe președintele SUA, Donald Trump. Operațiunea urmă să aibă loc la Casa Albă și să utilizeze drone și lunetiști. Operațiunea a fost dejucată de FBI.

O tentativă de asasinat care îl viza pe președintele SUA a fost dejucată de FBI, potrivit Nexta. Operațiunea trebuia să aibă loc chiar de ziua președintelui Donald Trump.

Conform anchetei, un grup de 23 de persoane plănuia să atace zona unde se desfășura turneul UFC folosind drone încărcate cu explozibili.

Planul era ca teroriștii să provoace panică și să direcționeze mulțimea către o zonă unde se aflau lunetiști. Ulterior, teroriștii plănuiau să pătrundă în Casa Albă.

Complotiștii au comunicat prin intermediul aplicației Signal. Până în prezent, cinci persoane au fost arestate.

Unul dintre cei reținuți a declarat că ținta erau „miliardari și capitaliști”, care au legături cu „lobby-ul evreiesc AIPAC - American Israel Public Affairs Committee”.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: asasinat casa alba Donald Trump
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